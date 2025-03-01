Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.2 комментария
Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
Военный эксперт Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
«Подобные атаки говорят об ориентировке Зеленского на те страны, которые ненавидят Россию. Теперь украинцы будут пускаться во все тяжкие», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Атака трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае произошла в ночь на субботу.
Эксперт считает неслучайным, что налет совпал со скандальным визитом Владимира Зеленского в Вашингтон: «Через «Турецкий поток» газ поступает в страны, которые симпатизируют президенту США Дональду Трампу. Но трудно понять, откуда такое поганое отношение украинцев к туркам, которые поддерживают их поставками военной техники и строительством кораблей?» – задается вопросом военный эксперт Василий Дандыкин.
Однако европейский бомонд в лице главы евродипломатии Каи Каллас, Парижа, Брюсселя, Варшавы, Берлина, Праги и Лондона уже поддержал Зеленского после перепалки с Трампом. «Подобные атаки говорят об ориентировке Зеленского на те страны, которые ненавидят Россию. Теперь украинцы будут пускаться во все тяжкие. На наших глазах разворачивается определенная геополитическая игра», – полагает Дандыкин.
«Чем хуже положение ВСУ на фронтах, тем больше будет это озлобление, они сейчас вошли в клинч», – считает он.
«То, что российские подразделения ПВО сбили все три украинских беспилотника на безопасном расстоянии от компрессорной станции, говорит о том, что мы можем эффективно отражать подобные налеты. Объективно говоря, мы отражаем большинство подобных атак», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперт отметил, что данный налет не был массовым, но нужно учитывать и другие атаки, которые тоже отражаются: «Сейчас массовые налеты беспилотников ВСУ происходят эпизодически. Россия наносит удары по местам сборки украинских дронов, ликвидирует базы по подготовке операторов беспилотников на фронте и в дальнем тылу. Все это сказывается на возможностях противника».
При этом Россия совершенствует свои средства противовоздушной обороны, «наблюдались случаи тарана дальних беспилотников». «Система ПВО усилена в знаковых субъектах, особенно в приграничной зоне, к которой относится и Краснодарский край», – пояснил собеседник.
Особенно эффективными средствами для отражения воздушных атак Дандыкин назвал мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». «Зеленский делал комплимент американцам, говорил, что лучшие ПВО производят в Америке, но на мой взгляд, российские комплексы все-таки лучше. Все они прошли проверку боем. Это вечное соперничество средств противовоздушной обороны и сил нападения», – добавил спикер.
В ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», который предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Его мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа.
Как отметили в Минобороны, стратегическая цель атаки заключалась в остановке поставок газа в Европу.
Беспилотники были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта – компрессорная станция не пострадала, и подача газа по трубопроводу продолжается в штатном режиме.
На сегодня «Турецкий поток» – единственный маршрут доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. С начала года Украина отказалась от транзита российского газа Европу. По подсчетам ТАСС, в январе – феврале Россия нарастила экспорт газа по «Турецкому потоку» более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 3,1 млрд куб. м.
Это не первая попытка Украины поразить инфраструктуру «Турецкого потока». В середине января силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе «Русской».
Кроме того, 17 февраля налету беспилотников ВСУ подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская)». В результате станция была выведена из строя.