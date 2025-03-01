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    1 марта 2025, 14:45 • В мире

    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете

    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
    @ MediaPunch/face to face/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима Владимиром Зеленским. В итоге коллективный Запад раскололся. Одни политики встали на сторону Трампа, другие же поддержали Зеленского.

    Британский Economist назвал произошедший в пятницу конфликт в Вашингтоне на американо-украинских переговорах «катастрофой в Белом доме для Зеленского». По словам обозревателей издания, «когда глава киевского режима прибыл в США, отношения между странами были хрупкими и неопределенными, а к тому времени, как украинский президент ушел, они были разрушены».

    Республиканцы, чей электорат выступал против поддержки Украины, довольны подобным развитием событий. «Благодаря президенту Трампу дни, когда Америку использовали и не уважали, прошли», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Они благодарят Трампа за то, что тот не позволил главе киевского режима самоутверждаться за счет Штатов.

    «Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ – просто чтобы успокоить европейцев и повысить свой низкий рейтинг на Украине после того, как он с треском провалил попытку защитить свою страну», – прокомментировала конгрессмен Виктория Спартц.

    Но не только критики, но и лоббисты Киева сейчас от него отворачиваются, понимая, куда подул ветер. «То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважением, и я не знаю, сможем ли мы когда-либо снова иметь дело с Зеленским», – сообщил сенатор Линдси Грэм, назвав поведение главы киевского режима «чем-то за гранью» и предложив ему уйти в отставку.

    Демократы, вложившие в Зеленского миллиарды долларов, напротив, бросились защищать свои инвестиции. «Сегодня в Овальном кабинете встречаются герой и трус. А когда встреча закончится, герой вернется домой на Украину», – написал сенатор Адам Шифф.

    Западные СМИ приходят к неутешительным для русофобского лобби выводам.

    «От спектакля Трампа и Зеленского в Белом доме выиграл Владимир Путин»,

    пишет The Wall Street Journal. Однако степень выгоды России будет зависеть от того, как на произошедшую порку в Белом доме отреагирует Европа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидаемо встал на сторону Трампа. Однако большая часть европейских лидеров поддержала Зеленского.

    «Лидеры выстроились за Украиной и похвалили ее находящегося в тяжелой ситуации президента, заявления последовали одно за другим. От Франции, Германии, Польши, Испании, Дании, Нидерландов, Португалии, Чехии, Норвегии, Финляндии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словении, Бельгии, Литвы, Люксембурга и Ирландии. Лидеры Канады, Австралии и Новой Зеландии присоединили свои голоса к голосам европейцев», – отмечает The New York Times.

    Однако помимо выстраивания в риторический ряд Западу без США нужно будет переходить к каким-то действиям. Попытка продавить Трампа на демонстрацию трансатлантической солидарности уже очевидно не удалась. «Разгром … президента Украины Зеленского в пятницу обнажил пределы полномасштабного давления со стороны союзников Америки, направленного на то, чтобы изменить решимость Трампа положить конец российскому вторжению, даже если условия не устраивают Украину», – пишет Associated Press.

    При этом очевидно, что без американских денег Киев не вытянет. «Если поток американской помощи будет перекрыт, а уязвленный Трамп теперь полностью озлоблен на Зеленского, будущее для Украины выглядит мрачным», – прогнозирует The Hill.

    Определять свои шаги Европа будет уже 2 марта – в ходе специально созванного еще до нынешней перепалки саммита в Лондоне. Как пишет The Washington Post, от последствий этой перепалки зависит дальнейшая судьба Европы. Будет ли в ней мир или война.

    Не исключено, что ряд европейских лидеров посчитает, что в этой ситуации помощь главе киевского режима может рассматриваться как демонстративная пощечина Трампу и официальное участие в большой антитрамповской коалиции. «Европа громко заявляет о своей поддержке Украины, но тихо посматривает на Трампа», – написала Deutsche Welle* (признана в РФ СМИ-иноагентом).

    Идеальным вариантом для Европы сейчас было бы совместить поддержку Украины с принуждением проштрафившегося Зеленского к отставке, на которую ему прозрачно намекнули из Вашингтона. Добиться своего рода перезагрузки украинской власти. «Зеленский должен либо волшебным образом залечить этот раскол, как-то выжить без Америки, либо отойти в сторону и позволить кому-то другому попытаться. Последнее, возможно, самое простое», – пишет CNN. В то же время европейцы опасаются, что борьба за пост преемника спровоцирует внутреннюю нестабильность киевского режима.

    Не исключено, что Европа прислушается к совету премьер-министра Италии Джорджии Мелони, предложившей просто собраться, обсудить и принять решение. В надежде на то, что Трамп к тому времени остынет.

    Что навряд ли – ведь Трамп получил повод для давления на Киев и не в интересах США ослаблять хватку.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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