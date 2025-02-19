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    19 февраля 2025, 08:20 • Экономика

    Украина ударила по Казахстану и США

    Украина ударила по Казахстану и США
    @ Борис Бабанов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Атака украинских беспилотников по российской насосной станции в Краснодарском крае может принести пользу России и даже помочь снять некоторые санкции. Украина расписалась в своей недальновидной политике. Своим ударом Киев сократил на треть прокачку не российской, а казахстанской нефти. И пострадали от этого международные акционеры трубопровода, в том числе американская Chevron.

    Украинские беспилотники атаковали наносную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая находится в Краснодарском крае. Однако по этому маршруту идет в основном не российская, а казахстанская нефть. Более того, акционерами КТК являются кроме российских и казахстанских, еще и международные компании, в том числе американские и европейские, в частности, Chevron и Eni. Американская Chevron заявила, что в курсе атаки и ведет мониторинг ситуации, так как КТК является ключевым маршрутом поставки нефти из Казахстана на мировые рынки и от него зависит энергобезопасность многих стран.

    По словам президента России Владимира Путина, КТК - это не российская, а международная организация. И нефть, которая идет по трубопроводу КТК, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит иностранным акционерам. Представители этих компаний участвуют в оценке ущерба, который был нанесен в результате атаки, и оценивают сроки и возможности восстановления объекта, добавил Путин.

    КТК - это трубопроводная система 1,5 тыс. км, которая соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, откуда нефть отправляется покупателям на танкерах. До 90% экспорта казахстанской нефти приходится именно на этот маршрут.

    КТК удалось продолжить транспортировку нефти, но обходя остановленную насосно-перекачивающую станцию «Кропоткинская», и уменьшив объемы прокачки.

    Ремонт пострадавшей от атаки БПЛА станции может занять 1,5–2 месяца, сообщил крупнейший акционер КТК «Транснефть». По оценке вице-премьера Александра Новака, срок восстановительных работ составит «как минимум несколько месяцев». На время ремонта прокачка нефти из Казахстана может снизиться на 30%, отметили в КТК. Если в прошлом году по КТК прошло 63 млн тонн нефти, то из-за остановки станции прокачка нефти упадет на 1,6 млн тонн в месяц. Если ремонт продлится два месяца, то рынок потеряет 3,2 млн тонн, за три месяца - 4,8 млн тонн нефти.

    Сроки ремонта такие долгие, потому что из-за санкций возникла проблема с ввозом в Россию необходимого оборудования. Именно Владимир Путин на совещании с правительством предложил иностранным партнерам КТК для ускорения ремонта завезти оборудование ремонта самим.

    «России важно показать Западу, что чинить станцию придется долго, потому что вы сами ввели запрет на поставку энергетического оборудования. России также выгодно обратить внимание, что Украина не считается ни с чьими интересами, чтобы подорвать желание ей помогать.

    Ранее она била по газокомпрессорной станции «Русская», которая создает давление в «Турецком потоке», а это прямой удар как по Европе, так и по Турции. Украина пыталась ударить по нефтепроводу «Дружба« в Брянской области и по БТС-1. Теперь ударила по международному проекту КТК с американскими акционерами», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

    «Эта история подсвечивают политику Украины, которая не привыкла учитывать интересы даже своих сторонников и спонсоров, будь то американцы или европейцы. Напрямую бить по европейским или американских активам они бы не стали, а если станция находится на территории России, значит цель для удара - законная, а если кто-то еще от этого пострадает, то Киев это не сильно волнует», - добавляет эксперт.

    В целом удар украинских беспилотников по международному проекту выглядит странным.

    «Я думаю, что те люди, которые определяют цель для удара не настолько компетентны, чтобы знать, что этот нефтепровод и станция, которые проходят по территории России, качают именно казахстанскую, а не российскую нефть, и что там вообще международные инвесторы, в том числе американские. Я думаю, что это просто непродуманные действия», - говорит Игорь Юшков.

    По мнению Сергея Вакуленко, независимого эксперта по энергетике и экс-главой департамента стратегии и инноваций Газпром нефти, планировщик атак дронов просто выбрал наиболее удобную для удара насосную станцию в Краснодарском крае, поближе к территории Украины.

    «Поставьте себя на место украинского планировщика атак дронов. Недавно была атака на насосную станцию трубопровода «Дружба» и БТС-2, вроде, в какой-то мере получилось. Теперь вы ищете насосную станцию поближе к украинской территории, чтобы можно было послать побольше дронов с большими шансами, что они долетят и не будут сбиты по дороге. Район поиска очевиден – Краснодарский край, куда сходится несколько трубопроводов, они качают нефть в Новороссийск, откуда она и вывозится танкерами», - пишет в свое телеграм-канале Вакуленко.

    Эксперт предполагает, что украинские планировщики атак дронов нашли на Гуглкартах две станции. На одной станции все оборудование в зданиях под крышами, и не понятно сразу, где ключевые агрегаты, кроме того, в нескольких километрах находится военный аэродром, и рельеф не удачный. А другая станция стоит буквально в чистом поле, все объекты компактно расположены, хорошо видно, где ключевые агрегаты. В итоге выбрали цель ту, что проще атаковать, а это оказалась станция КТК, международного проекта.

    «Для России эта история может оказаться даже выгодной, потому что может подтолкнуть цены на мировом рынке вверх вкупе с другими факторами. Баланс на рынке нефти очень хрупкий, поэтому даже уход незначительных объемов с нефтяного рынка может поднять цены. В итоге потери бюджета из-за того, что российские компании тоже являются акционерами КТК, могут быть перекрыты выгодой от повышения цен на нефть», - считает Игорь Юшков.

    Впрочем, старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян говорит, что хотя объемы КТК заметны для мирового рынка нефти, однако вряд ли этот инцидент окажет значимое влияние на цены, так как на рынке наблюдается, с одной стороны, слабый спрос, а с другой стороны, есть много доступных мощностей для увеличения поставок с других направлений.

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