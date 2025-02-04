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    4 февраля 2025, 20:20 • Экономика

    Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства

    Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе назвали эгоистичным предложение президента США Дональда Трампа заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. В самом Киеве уже готовы пойти на сделку, но на определенных условиях. Как отмечают эксперты, необходимые США редкие ресурсы постепенно переходят под контроль России, и это далеко не единственный фактор, который мешает тому, чтобы сделка все-таки состоялась.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет американское издание The Hill, пока не ясно, касается ли заявление Трампа таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Как отмечает американская газета The New York Times и британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники в украинской власти, Киев готов заключать с Вашингтоном сделки по редкоземельным металлам в случае получения долгосрочных гарантий того, что эти ресурсы не попадут в руки России.

    В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским. При этом в Раде подчеркивали ранее, что не все украинцы будут довольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Более того, согласно конституции Украины, недра принадлежат народу, а не государству, поэтому для передачи их в пользование другим странам или иностранным корпорациям придется пересмотреть многие законы.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. По одной из оценок, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Но более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    В Кремле считают, что Трамп делает Украине коммерческое предложение. «Если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездный основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным, поскольку это противоречит интересам украинцев. По мнению Шольца, ресурсы Украины должны направляться на восстановление страны после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие залежи природных ресурсов на Украине были разведаны еще в советское время – речь идет про так называемый кристаллический щит. Основные месторождения, например, титана находятся в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога, но если боевые действия придут в Днепропетровскую область, Украина может утратить их. Например, одно из самых крупных в Европе месторождений лития – Шевченковское – уже перешло под полный контроль России.

    Наибольший финансовый интерес представляет именно литий, который используется для производства аккумуляторов. А вот что касается графита, который тоже может представлять интерес для США, то его крупнейшее месторождение находится на юге Винницкой области.

    В экспертной среде полагают, что Трамп, возможно, запутался в категориях полезных ископаемых и тех промышленных металлах, которые могут быть получены из них. Как поясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», в ситуации технологического развития сейчас очень востребованы редкоземельные элементы.

    «Например, такой материал, как неодим, используется для усиления магнитных свойств и создания сверхсильных магнитов, без которых сложно представить современные генераторы тока или электродвигатель», – пояснил собеседник.

    По его словам, у Украины нет каких-то сверхбогатых месторождений – и в данном случае Трамп гонится за «золотой антилопой». Анпилогов считает, что затея Трампа нереализуема по нескольким причинам, прежде всего из-за неконкурентоспособности украинских ресурсов.

    «На Украине сформированы очень интересные по своей экономической привлекательности россыпи титана. Республика всегда была источником этого металла для СССР, – напомнил Анпилогов. – Речь шла об удачном варианте интеграции украинских минеральных ресурсов в общий производственно-экономический комплекс Советского Союза».

    Но сегодня титан не считается ни редкоземельным, ни редким, ни рассеянным минералом. Похожая ситуация наблюдалась с литием – «украинские месторождения были уникальны с точки зрения экономики СССР», а сегодня эти месторождения не способны конкурировать с литием из Боливии.

    «То же самое касается других промышленных металлов, будь то цинк или медь. На Украине они есть, но если сравнить украинские месторождения, допустим, меди, с теми, что расположены в Чили или Замбии, можно обнаружить – Киев проигрывает», – подчеркнул собеседник.

    Другим препятствием для предложения Трампа будут экологические риски, связанные с разработкой месторождений редкоземельных металлов, что приводит к «образованию огромного количества токсических отходов». С этой проблемой в свое время столкнулся Китай, который превратил автономный район Внутренняя Монголия, «где происходит обогащение редкоземельных металлов, фактически в лунный пейзаж».

    Спикер напомнил, что во времена Советского Союза именно экологический фактор был препятствием к отработке многих месторождений на Украине. «Эта территория воспринималась как житница. Попытка освоения залежей привела бы к обезлюживанию», – детализировал спикер.

    При этом кое-где применялись щадящие технологии, например, на урановых месторождениях. «Российская Федерация – наследница Советского Союза – сохранила метод подземного выщелачивания урановых руд. Американцы так добывать не умеют. Они используют шахтный или карьерный способ, в результате чего отравляют урановыми рудами огромную территорию вокруг», – рассказал эксперт.

    Кроме того, американским инженерам и технологам будет крайне сложно превратить в действительно прибыльное экономическое дело отработку месторождений. «Прежде всего это длительный процесс, который связан с экономической и политической устойчивостью Украины. Окупить же инвестиции в течение года или двух – невозможно», – рассуждает Анпилогов.

    Отсюда вытекает и третий фактор: богатые месторождения в основном находятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Днепропетровской областях – территориях, освобожденных и освобождаемых российской армией.

    «В распоряжении Киева остаются средненькие залежи, например, возле Кривого Рога», – напомнил собеседник. К слову, во вторник вечером это отчасти признал и сам Зеленский: по его словам, большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных ВСУ территориях, передает ТАСС

    «Таким образом, весь комплекс этих вопросов – политических, экономических и экологических – подводит к одному выводу: и мал золотник и дорог, и трудно его превратить в нечто интересное для современного западного мира, потому что существует куча ограничений и нюансов. Поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что Украина в нынешнем состоянии может что-то предложить Соединенным Штатам», – акцентировал специалист.

    Ранее экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    В свою очередь германский политолог Александр Рар обратил внимание на гневную реакцию Шольца, который в данном случае «размышлял как представитель либеральных элит Европы». «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт.

    «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – все еще «наивно верят в возможную победу Киева».

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