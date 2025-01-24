Освобождение Великой Новоселки откроет России путь к Запорожью

Эксперты оценили перспективы освобождения Великой Новоселки

Tекст: Анастасия Куликова

Российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, это формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует, сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, Российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

По информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы 5-й танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, писал «Московский комсомолец».

Кроме того, завершение зачистки в селе Новый Комар позволило усилить давление на противника к северу от Великой Новоселки. На этом фоне Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, отмечал, что гарнизон ВСУ в этом населенном пункте «обречен».

Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

ВС России получат возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

«ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч боевиков. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно:

у ВСУ подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов.

Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выйти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

«У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые вели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехова», считает Коц.

В центральной части населенного пункта российские войска расширяют зону контроля и ведут зачистку занятой части, напоминает в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин. «Если же Киев решит направить в поселок дополнительные силы, то для них это окажется дорогой в один конец. Пехота противника уже предпринимает попытки уйти «пешочком» в направлении Комара», – рассказывает он.

«Среди родственников вэсэушников, обороняющих Великую Новоселку, усиливается публичная истерика,

так как спасать гарнизон путем организованного отступления или же деблокирующих ударов никто не собирается. Его просто разменивают на время, покуда укрепляют линию обороны и оттягивают окончательную потерю населенного пункта», – подчеркнул специалист.

По его словам, «укрепы за Великой Новоселкой есть, но они слабее тех, которые наша армия уже взломала на подступах» к поселку. «Кроме того, дальше на северо-запад и запад отсюда местность становится менее благоприятной для обороны», – рассуждает Рожин.

Любое массовое выдвижение противника из поселка будет встречено артиллерийским ударом или запуском дронов с нашей стороны, говорит военкор Федор Громов. «Можно сказать, группировка ВСУ в Великой Новоселке так или иначе обречена – на сдачу в плен или на смерть», – сказал он. По его словам,

за Великой Новоселкой начинаются поля и маленькие поселки, на которые подразделения ВСУ не смогут опереться.

Они будут вынуждены отступать до следующего крупного населенного пункта. «После окончания штурма украинские войска лишатся важного логистического узла», – считает собеседник.

По мнению Громова, после взятия поселка российские войска смогут двинуться в сторону Курахово, помогая группировке войск «Юг», или направиться на запад, заходя в Запорожскую область. «Системно оказывать сопротивление находящиеся здесь украинские силы уже не могут. Следовательно, завершение штурма Великой Новоселки – вопрос ближайшего времени», – заключил Громов.