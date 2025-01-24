  • Новость часаПострадавшие от мазута пляжи пообещали восстановить к лету
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Российский военный отбил дрон ВСУ прикладом автомата
    Директор музея заявила об отсутствии новых материалов для расследований смерти Лермонтова
    МИД предложил сделать российские военные базы в Сирии гуманитарными хабами
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    Российские войска заняли центр села Новоандреевка в ДНР
    Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом
    Медведев назвал количество подписавших контракт с ВС России в 2024 году
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    9 комментариев
    24 января 2025, 17:35 • Общество

    Освобождение Великой Новоселки откроет России путь к Запорожью

    Эксперты оценили перспективы освобождения Великой Новоселки

    Освобождение Великой Новоселки откроет России путь к Запорожью
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские войска начали штурм Великой Новоселки. ВСУ оказались в сложном положении: противник лишился путей снабжения и огневой поддержки со стороны артиллерии. По словам экспертов, освобождение поселка станет вопросом ближайшего времени. Что даст войскам России взятие этого населенного пункта и куда после него могут направиться ВС РФ?

    Российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, это формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует, сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, Российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    По информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы 5-й танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, писал «Московский комсомолец».

    Кроме того, завершение зачистки в селе Новый Комар позволило усилить давление на противника к северу от Великой Новоселки. На этом фоне Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, отмечал, что гарнизон ВСУ в этом населенном пункте «обречен».

    Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

    ВС России получат возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч боевиков. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно:

    у ВСУ подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов.

    Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выйти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые вели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехова», считает Коц.

    В центральной части населенного пункта российские войска расширяют зону контроля и ведут зачистку занятой части, напоминает в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин. «Если же Киев решит направить в поселок дополнительные силы, то для них это окажется дорогой в один конец. Пехота противника уже предпринимает попытки уйти «пешочком» в направлении Комара», – рассказывает он.

    «Среди родственников вэсэушников, обороняющих Великую Новоселку, усиливается публичная истерика,

    так как спасать гарнизон путем организованного отступления или же деблокирующих ударов никто не собирается. Его просто разменивают на время, покуда укрепляют линию обороны и оттягивают окончательную потерю населенного пункта», – подчеркнул специалист.

    По его словам, «укрепы за Великой Новоселкой есть, но они слабее тех, которые наша армия уже взломала на подступах» к поселку. «Кроме того, дальше на северо-запад и запад отсюда местность становится менее благоприятной для обороны», – рассуждает Рожин.

    Любое массовое выдвижение противника из поселка будет встречено артиллерийским ударом или запуском дронов с нашей стороны, говорит военкор Федор Громов. «Можно сказать, группировка ВСУ в Великой Новоселке так или иначе обречена – на сдачу в плен или на смерть», – сказал он. По его словам,

    за Великой Новоселкой начинаются поля и маленькие поселки, на которые подразделения ВСУ не смогут опереться.

    Они будут вынуждены отступать до следующего крупного населенного пункта. «После окончания штурма украинские войска лишатся важного логистического узла», – считает собеседник.

    По мнению Громова, после взятия поселка российские войска смогут двинуться в сторону Курахово, помогая группировке войск «Юг», или направиться на запад, заходя в Запорожскую область. «Системно оказывать сопротивление находящиеся здесь украинские силы уже не могут. Следовательно, завершение штурма Великой Новоселки – вопрос ближайшего времени», – заключил Громов.

    Главное
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам
    Парламент Армении включил в повестку законопроект о вступлении в ЕС
    Додон осудил увязку поставок газа с выводом миротворцев России из Приднестровья
    Дерипаска оценил обращение Трампа к ОПЕК по ценам на нефть
    Экс-сотрудник Пентагона: Угрозы Трампа подорвут доверие Москвы
    FIAS допустила российскую самбистку Посылкину к соревнованиям
    Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы безопасности

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............