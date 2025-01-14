Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Российский флаг поднят над Нескучным
Подразделения группировки войск «Восток» подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.
Бойцы группировки «Восток» водрузили на одном из зданий российский триколор, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ.
Агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки, расположенная на стыке границ ДНР и Запорожской области, является важным узлом обороны и логистики для ВСУ, подчеркнуло министерство.
Напомним, российские войска освободили села Терны в ДНР и Нескучное.