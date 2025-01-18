Tекст: Мария Иванова

Кроме того нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ около Петровки, Дзержинска, Соленого, Песчаного, Нововасилевки и ДНР.

Противник при этом потерял до 585 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Времевка в ДНР.

Было нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Константинополя и Великой Новоселки.

Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском и Глубоким Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ поблизости от Лозовой и Загрызово Харьковской области, сообщил Конашенков.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Был уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ у Северсак, Новодмитровки, Часова Яра, Дачного и Константиновки ДНР.

Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты возле Антоновки и Казацкого Херсонской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ «Буковель-AD», подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска подняли флаг во Времевке.