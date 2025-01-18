Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР
Российские войска выбили украинские силы из большей части Времевки и продолжают наступление в Великой Новоселке, приблизившись к полной блокировке противника на юге ДНР, сообщают силовые структуры.
Российские войска выбили ВСУ из большинства позиций в населенном пункте Времевка на юге ДНР, передает ТАСС.
Силовые структуры также уточнили, что ВСУ на этом участке фронта потеряли значительную группировку, включая элитные подразделения.
В ходе операции были зачищены ключевые позиции, что позволило российским силам продвинуться и укрепить свои позиции на юге ДНР.
Кроме того, российские войска находятся в трехстах метрах от полной блокировки украинских военных в Великой Новоселке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.