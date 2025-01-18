Российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР

Tекст: Александра Юдина

Российские войска выбили ВСУ из большинства позиций в населенном пункте Времевка на юге ДНР, передает ТАСС.

Силовые структуры также уточнили, что ВСУ на этом участке фронта потеряли значительную группировку, включая элитные подразделения.

В ходе операции были зачищены ключевые позиции, что позволило российским силам продвинуться и укрепить свои позиции на юге ДНР.

Кроме того, российские войска находятся в трехстах метрах от полной блокировки украинских военных в Великой Новоселке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.