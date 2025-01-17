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    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    В Госдуме предложили сдавать после девятого класса только два предмета
    Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана
    В Госдуме опровергли идею блокировки видеоигр с внутренней валютой
    Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    17 января 2025, 21:43 • Новости дня

    Российские войска подняли флаг во Времевке ДНР

    Рогов сообщил о поднятии флага России в селе Времевка ДНР российскими бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, бойцы 127-й мотострелковой дивизии группы «Восток» закрепились на позициях во Времевке, подняв флаг на одном из зданий по улице Партизанской, передает РИА «Новости»,

    Ранее сообщалось, что силы РФ вошли на окраины Времевки, начав бои за освобождение территории от вооруженных сил Украины.

    Также, по словам Рогова, российские войска вошли в Зверево, южнее Красноармейска, начав там боевые действия. В этом районе подразделения продвигаются вперед. Зверево фактически является пригородом Красноармейска, который служит крупным логистическим узлом на северо-западе ДНР.

    Красноармейск, также известный как Покровск, является важным транспортным узлом, связывающим Донецк с другими регионами Украины, и через него проходят железнодорожные пути в Краматорск и Славянск.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

    До этого Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    17 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Британия не исключила размещения военных баз на Украине

    Лондон не исключил возможность развертывания военных баз и складов на Украине

    Британия не исключила размещения военных баз на Украине
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

    Британия озвучила возможные планы по размещению военных баз на Украине, что было отражено в новой декларации о столетнем партнерстве двух стран. Этот документ был опубликован после визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.

    В тексте декларации говорится, что Британия и Украина будут совместно определять свои военные потребности и работать над расширением технологических возможностей. Обсуждается создание на территории Украины оборонной инфраструктуры, в том числе военных баз, логистических складов и хранилищ для военного оборудования.

    Участники соглашения подчеркивают, что такие объекты могут существенно укрепить оборонные возможности Украины, обеспечивая поддержку в случае возникновения значительных военных угроз. Кроме того, в декларации отмечено стремление к углублению военного сотрудничества и совместному производству вооружений и технологий.

    До этого издание The Telegraph сообщило, что Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

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    16 января 2025, 22:23 • Новости дня
    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой

    Российский боец с позывным «Хитман» спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке

    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец с позывным «Хитман» заслонил собой товарищей, остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

    Российский боец с позывным «Хитман» совершил героический поступок во время боев за Авдеевку в 2024 году. Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» рассказал, что «Хитман» остановил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, заслонив собой сослуживцев, когда те спускались в подвал, передает RT.

    «Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», – поделился «Крестик».

    Эвакуировать «Хитмана» удалось спустя несколько дней, и все это время, по словам замкомандира, он сохранял бодрость духа, шутил и подбадривал товарищей.

    Бойцы «Крестика» в Авдеевке сумели отбить важную улицу, по которой шло снабжение ВСУ, несмотря на численное превосходство противника почти в три раза. Российские солдаты также подбили БМП Bradley, пытавшуюся доставить подкрепление.

    «Расстреляли его с трех сторон из гранатометов. У них никто не выжил. После занятия улицы мои ребята еще два дня держали оборону до прихода основных сил», – рассказал «Крестик».

    Ранее заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой и был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    17 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

    Военный эксперт Козюлин: Лондон договором о столетнем партнерстве с Украиной замаскировал притязания на Одессу и Очаков

    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    @ REUTERS/Radu Sigheti

    Tекст: Анастасия Куликова

    Размещение Лондоном баз на территории Украины вряд ли будет возможно в период СВО. Если предположить, что Британия приступит к реализации плана по окончании конфликта, то речь может пойти о притязаниях англичан на Одессу и Николаев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Британия не исключила размещения военных баз на Украине.

    «Идея о присутствии европейских войск на Украине обсуждается на Западе уже довольно давно. Сначала о возможной отправке контингента высказался Эммануэль Макрон. Затем в Европе заговорили о патрулировании якобы миротворческими силами. Теперь Британия юридически закрепила свои планы по размещению военных баз на украинской территории», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    По его оценкам, реализация этого пункта договора о «столетнем партнерстве» Лондона и Киева вряд ли будет возможна в период СВО. «Британские – как, впрочем, и любые другие европейские или американские – базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», – пояснил собеседник.

    Эксперт уточняет: в краткосрочной перспективе пункт о базах, как и весь договор, стоит рассматривать как меру моральной поддержки Киева. После окончания спецоперации реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, добавил спикер.

    «Появление на украинской территории иностранных баз неприемлемо. С тем, чтобы этого не допустить, и была начата СВО. И одно из требований Москвы – нейтральный статус Украины», – подчеркнул Козюлин.

    Тем не менее, если гипотетически предположить, что по окончании конфликта Лондон приступит к размещению баз, то, по оценкам аналитика, речь может пойти об амбициях англичан на Одессу и Николаев. «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения», – рассуждает эксперт.

    Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее, речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

    Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота. Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, еще раз акцентировал Козюлин. Окончание конфликта должно привести, среди прочего, к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.  

    «Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент. Лондон исходит из того, что Россия будет побеждена. В таком случае договор о «столетнем партнерстве» окажется серьезным документом, который позволит королевству решить все свои задачи», – отметил собеседник.

    «Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из договора о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

    «Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства», – говорится в документе.

    Отмечается, что участники декларации изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Предполагается сотрудничество и в таких сферах, как космос и БПЛА.

    В рамках этого соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для «укрепления безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Документ также утвердит Лондон в качестве «предпочтительного партнера» для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству «зеленой» стали.

    Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030–2031 годов. Владимир Зеленский отметил, что только за этот год страны пришли к соглашению о выделении по меньшей мере 6,6 млрд долларов. Он рассказал, что в договоре о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть.

    В Кремле уже дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.

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    16 января 2025, 23:47 • Новости дня
    Дуда призвал Зеленского быть сдержаннее в заявлениях
    Дуда призвал Зеленского быть сдержаннее в заявлениях
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следовало проявить сдержанность, когда он комментировал кандидата в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого.

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью каналу W Polsce отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был проявить сдержанность, когда решил высказаться о кандидатуре Кароля Навроцкого на пост президента Польши от партии «Право и справедливость», передает ТАСС.

    Дуда выразил недоумение по поводу решения Зеленского комментировать польского кандидата, подчеркнув, что в подобных вопросах требуется проявлять осторожность.

    Напомним, 15 января Зеленский в интервью польским СМИ предложил Навроцкому «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках», что вызвало негативную реакцию среди членов ПиС. Эти слова были сказаны в ответ на заявление Навроцкого, что он не видит Украину в НАТО и Евросоюзе.

    После высказываний Зеленского в адрес Навроцкого бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий рекомендовал украинскому лидеру воздержаться от вмешательства в польские выборы, а экс-министр образования Пшемыслав Чарнек потребовал извинений за его слова.

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    17 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Подполье: По румынским наемникам в Одесской области нанесен удар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар пришелся по военной технике и наемникам, техника и наемники переправлялись через паром на границе с Румынией, пояснил Лебедев РИА «Новости».

    «По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли», – уточнил он.

    Представитель подполья добавил, что удар был зафиксирован именно по переправлявшейся технике и румынским наемникам. После удара со стороны Румынии в направлении зоны происшествия вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.

    В четверг Лебедев сообщал, что в ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому.

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    17 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    В период с 11 по 17 января российские войска нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, склады вооружения и военные аэродромы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В последние сутки группировка «Центр» освободила поселок Славянка в Донецкой народной республике, также в регионе освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Калиново, Терны и Янтарное.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 3770 военнослужащих, шесть танков, включая три немецких Leopard, бронетранспортеры М113 и другие.

    Кроме того, в течение недели средства противовоздушной обороны сбили 747 беспилотных летательных аппаратов, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 48 снарядов РСЗО HIMARS. Попытки ракетного удара по Белгородской области были успешно предотвращены.

    В прошлые сутки общие потери украинской армии составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

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    17 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева

    Москва обеспокоена военным сотрудничеством Лондона и Киева на Азовском море

    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена проанализировать ход реализации соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за реализацией соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, передает ТАСС.

    «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», – подчеркнул он.

    Песков также отметил, что Азовское море является внутренним морем России, в связи с чем сотрудничество Украины и Британии в этой зоне вызывает вопросы у Кремля.

    Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ.

    Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь. Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.

    В Госдуме России обвинили Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина подписалась под статусом британской колонии.

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    17 января 2025, 15:19 • Новости дня
    ПВО ВСУ попросили Зеленского отменить перевод в пехоту

    Подразделения ПВО ВСУ обратились к Зеленскому с просьбой отменить перевод в пехоту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие одного из подразделений ПВО ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить приказ о переводе специалистов зенитной установки ЗУ-23-2 и других комплексов в пехотные части, опасаясь снижения боеспособности.

    Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС. Они просят отменить приказ о переводе их в пехотные части. В обращении военнослужащие подчеркивают, что их перевод из ПВО в пехоту негативно скажется на эффективности работы подразделения.

    В своем видео военнослужащие отмечают, что их специальные навыки и обучение связаны с управлением зенитными установками ЗУ-23-2, «Браунинг» и переносными зенитными ракетными комплексами. Они подчеркивают, что передислокация специалистов, обладающих такими узкопрофильными навыками, в сухопутные войска, может лишить ПВО значительного потенциала и снизить боеспособность на линии фронта.

    Авторы обращения также добавили, что они входят в состав мобильных огневых групп ПВО и выполняют соответствующие боевые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт, а также перевели квалифицированных военных специалистов и медиков в штурмовики в ответ на усиление наступления российских войск из-за опасений обрушения фронта.

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    17 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    @ Leigh Vogel/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден заявил на канала MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

    Байден подтвердил, что в одном из разговоров с Путиным обещал не размещать ядерное оружие на Украине. Американский лидер также сказал, что Украина не станет членом НАТО, пока ее система не претерпит значительных изменений, передает РИА «Новости».

    На вопрос ведущего MSNBC о том, обсуждал ли он с Путиным недопустимость применения ядерного оружия, Байден ответил положительно, однако не сообщил точную дату этого разговора.

    Президент США также подчеркнул, что США не намерены возвращать ядерное оружие на Украину. Он отметил, что страна уже вывезла ядерное оружие с Украины и не планирует его возвращать.

    Байден добавил, что США продолжат помогать Украине развиваться, но предоставление ядерного оружия и вступление в НАТО для Украины не планируются.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил поправки в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия (ЯО). Теперь Москва, согласно документу, рассматривает агрессию неядерной страны при поддержке ядерной в качестве совместного нападения двух сторон.

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    17 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Погибшему в бою с якутским штурмовиком бойцу ВСУ присвоено звание Героя Украины

    Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою с якутским штурмовиком солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины старшего солдата Дмитрия Масловского, погибшего в рукопашном бою с ножом против якутского штурмовика Андрея Григорьева, пишут украинские СМИ.

    Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, пишет издание «Страна». Старший солдат погиб в ходе рукопашного боя с ножом против Григорьева.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР.

    Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    17 января 2025, 12:34 • Новости дня
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе наступления в январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово, сообщило российское Министерство обороны.

    ВС России продолжают наступление в Курской области, освободив 63,2% ранее оккупированной территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе этих действий подразделения группировки войск «Север» за первые две недели января освободили четыре населенных пункта: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

    Особо отличились воинские части 7-й и 76-й гвардейских десантно-штурмовых дивизий ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.

    ВСУ попытались контратаковать в направлении хутора Бердин, они хотели остановить наступление российских войск. Благодаря совместным действиям подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

    За январь потери ВСУ на Курском направлении составили более 5,6 тыс. военнослужащих и свыше 570 единиц техники, включая 40 танков и 213 БМП. За последние сутки потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерии.

    Всего с начала боевых действий ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Ранее командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщал, что в Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак ВСУ.

    В прошлые сутки в этом регионе ВСУ потеряли свыше 210 человек.

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    17 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Небензя: Зеленский изо всех сил пытается доказать способность своего режима воевать
    Небензя: Зеленский изо всех сил пытается доказать способность своего режима воевать
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский пытается доказать способность своего режима воевать, несмотря на провалы на восточном фронте, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что Зеленский всеми силами старается показать своим западным союзникам, что его режим все еще способен вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    При этом политик заметил, что Зеленский, игнорируя провалы на восточном фронте, бросает накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область.

    Постпред России в ООН также указал, что недавно предпринятая украинскими войсками попытка контрнаступления оказалась неудачной.

    По его словам, силы ВСУ были отброшены, понеся серьезные потери в живой силе и технике, предоставленной западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Небензя заявил, что сомневается в способности Киева набрать необходимое количество мобилизованных, даже при снижении возрастного порога до 18 лет, из-за массового отъезда украинцев этой возрастной группы.

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