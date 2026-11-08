Командование ВСУ записало раненых бойцов в пропавшие без вести

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование отказалось проводить эвакуацию пострадавших военных, несмотря на их многократные просьбы о помощи по радиосвязи, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ записало в пропавшие без вести раненых боевиков, которые оказались заблокированными на позициях в результате удара авиации ВКС РФ», – сообщил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинское командование во время отступления из Доброполья оставило разрозненные группы своих военнослужащих без связи.

Также пленный солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин сообщил об отправке раненых бойцов на линию соприкосновения без медицинской помощи.

Кроме того, российские силовые структуры рассказали об уничтожении собственных военнослужащих командованием 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области.