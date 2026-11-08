Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Командование ВСУ записало раненых солдат в пропавшие без вести
Командование ВСУ записало раненых бойцов в пропавшие без вести
Офицеры 71-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск занесли в списки пропавших без вести своих раненых сослуживцев, оказавшихся заблокированными на позициях после удара российской авиации.
Украинское командование отказалось проводить эвакуацию пострадавших военных, несмотря на их многократные просьбы о помощи по радиосвязи, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ записало в пропавшие без вести раненых боевиков, которые оказались заблокированными на позициях в результате удара авиации ВКС РФ», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинское командование во время отступления из Доброполья оставило разрозненные группы своих военнослужащих без связи.
Также пленный солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин сообщил об отправке раненых бойцов на линию соприкосновения без медицинской помощи.
Кроме того, российские силовые структуры рассказали об уничтожении собственных военнослужащих командованием 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области.