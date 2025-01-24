Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
Российские войска заблокировали бригаду ВСУ в Великой Новоселке
Российские войска заблокировали 110-ю бригаду ВСУ в Великой Новоселке на Украине
Российские войска поделили Великую Новоселку в Донецкой народной республике на две части, полностью заблокировав 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в южной части поселка.
Российские войска в Донецкой народной республике добились значительного успеха, «разрезав» пополам группировку Вооруженных сил Украины в поселке Великая Новоселка, передает ТАСС.
По информации силовых структур, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ оказалась полностью заблокированной в южной части поселка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выдвинули ультиматум бригаде Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке. Газета также сообщала, что Вооруженные силы Украины оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки на юге ДНР из-за промедлений командования с решением об отступлении.