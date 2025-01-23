Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

Tекст: Максим Попов

Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.