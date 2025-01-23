Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.17 комментариев
Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке
Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.
«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.
Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.
До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.