Украинские военные в Великой Новоселке оставили тяжелораненых без помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки забирают с поля боя только легкораненых, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады Кирилл Козлов. По его словам, выводят только тех, кто может самостоятельно передвигаться.

Козлов отметил, что если военнослужащий ранен в ногу и не может идти сам, его оставляют, несмотря на обещания об эвакуации, которые даются при отправке на фронт. Раненых в руку, по его словам, могут забрать, так как они способны передвигаться сами.

Сам Козлов попал в плен несколько дней назад к северу от Великой Новоселки. До службы в армии он работал юристом в Одессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, а позже стало известно, что ВСУ использовали мирных жителей этого населенного пункта как живой щит, и в итоге ВСУ начали эвакуацию своих сил из Великой Новоселки.