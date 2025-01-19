Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах
В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.
Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.