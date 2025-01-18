ВСУ в Великой Новоселке после взятия Времевки оказались почти заблокированы

Tекст: Мария Иванова

Украинская группировка в поселке Великая Новоселка практически заблокирована, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставили российские силовые структуры, комментируя последние события в регионе.

Российские силы, освободив поселок Времевка, продвинулись вглубь обороны ВСУ, что почти полностью изолировало украинские войска в Великой Новоселке.

Представитель силовых структур уточнил: «С освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке».

Это достижение стало важным шагом в продвижении российских сил в этом районе, отмечают аналитики. Дальнейшее развитие событий в регионе может оказать значительное влияние на общую ситуацию на линии фронта на юге ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике. Накануне подразделения группировки «Восток» также подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике.

За первые недели 2025 года российские Вооруженные силы достигли серьезных успехов на линии боевого соприкосновения.