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ВСУ в Великой Новоселке оказались почти заблокированы
ВСУ в Великой Новоселке после взятия Времевки оказались почти заблокированы
Украинские войска в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики (ДНР) оказались в полуокружении после освобождения Времевки российскими силами, сообщили в силовых структурах.
Украинская группировка в поселке Великая Новоселка практически заблокирована, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставили российские силовые структуры, комментируя последние события в регионе.
Российские силы, освободив поселок Времевка, продвинулись вглубь обороны ВСУ, что почти полностью изолировало украинские войска в Великой Новоселке.
Представитель силовых структур уточнил: «С освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке».
Это достижение стало важным шагом в продвижении российских сил в этом районе, отмечают аналитики. Дальнейшее развитие событий в регионе может оказать значительное влияние на общую ситуацию на линии фронта на юге ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике. Накануне подразделения группировки «Восток» также подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике.
За первые недели 2025 года российские Вооруженные силы достигли серьезных успехов на линии боевого соприкосновения.