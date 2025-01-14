Освобождение Славянска и Краматорска становится одной из целей ВС РФ на 2025 год

Tекст: Евгений Крутиков

В результате быстрой потери в первые дни 2025 года узловых оборонительных пунктов противника не только разрушается целостность структуры ВСУ, но и фактически уничтожается вся центральная группировка киевских войск. Недаром в Британии заявляют, что первая неделя нового года стала катастрофой для ВСУ.

Уже сейчас частично потеряна логистика ВСУ на ряде участков, что замедляет ротацию и сокращает возможности по переброске резервов с одного опасного участка на другой. Это тот самый случай, когда несколько ожидаемых событий произошли практически одновременно и дали кумулятивный эффект. Далее синергия событий будет только возрастать, что приведет к увеличению темпов продвижения ВС РФ.

В частности, к утру вторника, 14 января, была закончена операция по занятию огнеупорного завода в Часовом Яре – главной позиции ВСУ в этом важнейшем для Донбасса городе. Под контролем противника сейчас остается небольшая часть микрорайона Северный, а это в основном частная застройка, а также две улицы в западной части города. Ликвидируются окруженные разрозненные части противника в урочищах (лесных массивах) южнее Часова Яра. Битва за город подходит к концу, противник начал мелкими группами покидать позиции и отходить на запад к Константиновке.

Кроме того, на данный момент практически завершено освобождение Торецка, можно ожидать, что скоро ему будет возвращено прежнее название – Дзержинск. Противник на данный момент контролирует только район шахты «Торецкая» и ее террикон, соседний с ней небольшой поселок Крымское, а также пару терриконов на западе города.

Великая Новоселка также уже практически окружена, все основные дороги к ней физически контролируются ВС РФ. Для снабжения группировки ВСУ в этом важном населенном пункте остаются только грунтовые дороги. А так называемая москитная логистика не сможет длительное время обеспечивать крупный гарнизон ВСУ. Правда, пока не ясно, будет ли киевское командование также цепляться за Великую Новоселку в безнадежной ситуации, как несколькими неделями ранее это происходило в Курахово, или попытается вывести оттуда боеспособные силы и организовать новый временный рубеж.

Быстрыми темпами развивается операция по окружению Покровска (Красноармейска), которая имеет стратегическое значение. Ко вторнику была перерезана трасса из города на запад в Межевую вместе с идущей параллельно железнодорожной веткой. К востоку от города перерезана трасса из Мирнограда в Константиновку. Пока что свободной остается прямая трасса на Днепропетровск и северное направление на Доброполье.

Очевидно, что ВС РФ проводят операцию по полному окружению агломерации Покровск – Мирноград. На центральном участке сейчас бои идут за пригороды Покровска, до основных кварталов города на отдельных участках не более двух километров.

Текущая конфигурация линии боевого соприкосновения (ЛБС) высвечивает и контуры предстоящей кампании первой декады 2025 года.

На центральном (условно – донецком) участке ЛБС обозначились четыре наступательных направления. Окружение Покровска с запада приводит к перекрытию его линий снабжения из Днепропетровской области с фактическим выходом на ее административную границу.

Одновременно такое же движение к востоку от города в общем направлении на Доброполье не только замыкает кольцо и дает возможности выйти на не прикрытое и никакими силами противника не контролируемое открытое пространство за чередой сел. Этот фланговый маневр приводит к выходу в северном направлении на подступы к Дружковке, за которой уже только Славянск и Краматорск.

Одновременно к той же Дружковке может начать движение группировка ВС РФ из Часова Яра. В то же время из района Торецкой (Дзержинской) агломерации очевиден вектор движения на Константиновку. Этот крупный транспортно-логистический узел противника таким образом попадает в полуокружение.

Несколько иные задачи будут стоять в ближайшее время перед ВС РФ на других участках линии боевого соприкосновения. Завершение освобождения Великой Новоселки и быстрые темпы продвижения на запад на широком фронте западнее Курахова создают, по сути, и новую российскую ударную группировку, и новый наступательный вектор.

В первую очередь это общее направление на запад через Гуляйполе и по трассе Курахово – Покровское в сторону Запорожья.

Противник не успевает создать там устойчивые оборонительные линии, развернутые фронтом на восток. Ранее ВСУ путем спешного формирования промежуточных рубежей пытались хотя бы затормозить движение ВС РФ, начиная от Авдеевки. Какими могут быть темпы продвижения ВС РФ на этом (условно – запорожско-днепровском) направлении? Это будет понятно после того, как будет решен вопрос с Великой Новоселкой на юге и с последним оборонительным узлом противника на кураховском оборонительном контуре – в селе Андреевка.

Можно также обозначить и рамки развития событий на так называемом приоскольском (от реки Оскол) направлении в ближайшее время. Это широкое направление, в центре которого расположен Купянск.

ВС РФ создали в данном районе два важных плацдарма. Первый примерно в 20 км севернее Купянска, форсировав Оскол. Этот плацдарм расширяется и уже представляет собой важную позицию для флангового маневра как на юг в сторону Купянска, так и на северо-запад в условном направлении на Волчанск.

Также южнее Купянска форсирована река Жеребец в районе Тернов и Ивановки. Это направление также создает угрозу в конечном итоге все той же Славянско-Краматорской агломерации, только с другого фланга.

ВС РФ продолжают сохранять стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Уже в ближайшее время мы можем увидеть ряд связанных между собой, но проводимых раздельно фланговых наступательных маневров ВС РФ на Центрально-Донецком направлении. Они будут иметь целью развитие уже достигнутых успехов для расчленения сил противника и выхода в зону досягаемости Славянско-Краматорской агломерации. На Запорожско-Днепровском направлении движение на запад потенциально способно свернуть всю оборону противника вплоть до реки Днепр.