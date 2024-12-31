Российские войска реализуют стратегическую инициативу в зоне спецоперации

Tекст: Евгений Крутиков

Российская армия заканчивает кампанию 2024 года в зоне СВО на волне успешных наступательных операций. Основной моменты происходившего за минувший год отметил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, прошедшей в середине декабря: «Вооруженные Силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения». Важно подчеркнуть, что то же самое он говорил в июне текущего года – а значит, перед нами долговременная тенденция.

Противник за это время осуществил единственную значимую наступательную операцию – вторжение в Курскую область. Однако курская авантюра была осуществлена вне линии боевого соприкосновения на Донбассе и в Новороссии и представляла собой крупный террористический акт набегового характера – который в итоге, по признанию даже западных экспертов, стал «большой катастрофой» для ВСУ. В зоне же СВО противник был вынужден целиком перейти к обороне.

Стратегический план действий ВС РФ в кампании 2024 года являл собой серию наступательных операций путем оперативного охвата (окружения или угрозы окружения) крупных населенных пунктов и оборонительных районов противника. ВС России таким образом разрезали линию обороны ВСУ, создавая угрозы разрыва фронта в целом и его частичного обрушения.

Это в свою очередь провоцировало дезорганизацию действий противника и вынуждало его отступать. Такая тактика ВС РФ приводила в том числе к большим потерям в личном составе и технике ВСУ, которые не успевали покинуть потенциальные зоны окружения.

Череду оперативных успехов российских войск в 2024 году можно отсчитывать уже с января, после взлома обороны Авдеевки с помощью хитрой операции по выходу наших штурмовиков в тыл ВСУ по подземной трубе. Авдеевка была едва ли не наиболее оснащенным укрепрайоном ВСУ в Донбассе, и после ее освобождения оборона противника сместилась на фронте в десятки километров.

Продвижение российских частей за Авдеевкой в сторону Очеретино привело к выходу на окраины других крупных укрепрайонов ВСУ Донбасса: важного логистического узла Курахово и Красноармейску (Покровску). К концу 2024 года операция по охвату Курахово приблизилась к завершению (противник уже отводит войска), а оборона ВСУ на окраинах Красноармейска рушится. Оба этих населенных пункта критически важны для всей обороны и логистики ВСУ на Донбассе.

Еще одним результатом освобождения Авдеевки стал разрыв фронта противника вплоть до границы с Днепропетровской областью, где в данный момент развивается фронтальное наступление. На отдельных участках расстояние до границы с Днепропетровской областью составляет менее 10 километров.

Значимый эффект имело и освобождение Угледара, состоявшееся осенью. Оно также было проведено путем охвата укрепрайона противника, причем в короткие сроки и с минимальными потерями. Это не только способствовало ускорению продвижения к Курахово, но и создало угрозу созданию «котла» в районе Великой Новоселки и к перспективе «сворачивания» всего южного рубежа обороны противника.

Перелом наступил и в боях за Часов Яр, некоторые районы города уже находятся под российским контролем. В Дзержинской (Торецкой) городской агломерации ВСУ цепляются за шахты и терриконы, уже фактически потеряв всю городскую застройку. Можно предвидеть скорое освобождение Дзержинска, что приведет к угрозе для Константиновки – последней значимой позиции противника перед Славянско-Краматорской агломерацией.

На приоскольском направлении ВС РФ форсировали реку Оскол и закрепились на ее западном берегу. Завязались бои за Купянск. Ранее этот участок линии боевого столкновения считался второстепенным, теперь же противник и там вынужден пускать в бой ценные резервы. Единственным участком в зоне СВО, где продвижение российских сил было в уходящем году менее заметно, остается Волчанск и его окрестности.

ВС России проводили наступательные операции одновременно на разных участках линии боевого соприкосновения. Военное руководство киевского режима не успевало правильно определить направление очередного удара, в результате чего было вынуждено в пожарном порядке использовать для купирования прорывов стратегические резервы – вновь формируемые бригады противника, включая обученные и оснащенные коллективным Западом.

Все это называется «стратегическая инициатива» – когда наступательные действия российских войск не дают ВСУ сформировать собственный ударный кулак для очередного «контрнаступа» в Донбассе и Новороссии.

Можно сказать, что перед нами ключевой оперативный метод управления российскими войсками, который в текущих условиях показал особую эффективность.

Потеря каждого укрепленного района противника приводила к изменению всей конфигурации линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Именно о таком эффекте и говорил на итоговой коллегии Андрей Белоусов: «В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тыс. кв. километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее 1% территории ЛНР и все еще 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей».

Войска противника успешно перемалывались в ходе боевых действий. Поэтому еще одним ключевым результатом кампании 2024 года стало массированное уничтожение личного состава, техники и вооружений ВСУ.

Вот что сказал об этом министр обороны: «Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. А всего потери составили 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих. В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тыс. единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства».

В то же время руководство российских Вооруженных сил очевидно поставило перед командирами частей и соединений задачу максимально беречь и технику, и особенно личный состав. Именно с этим связано то, что наступление российских войск идет неуклонно, но не стремительно, не торопясь. Неспешность и расчет призваны проводить наступательные операции с наименьшими потерями.

В том числе и по этой причине наблюдаются серьезные изменения в тактических приемах ведения боевых действий. Налицо гораздо меньшее использование танковых подразделений и постоянный рост значения автономных систем, причем не только воздушных, но и морских, и наземных. Министр обороны объявил о планах по созданию нового рода войск – Войск беспилотных систем.

2024 год показал постоянные изменения как в формах, так и в методах войны. Это потребует уже в ближайшем будущем и коррекции воинских уставов, и боевых наставлений, и множества других документов, регламентирующих правила и порядок боевых действий.

Однако пока сложно в точной мере определить, какой именно будет война ближайшего будущего. Слишком много мы увидели в этом году противоречивых тенденций.

Например, с одной стороны, маневр начинает преобладать над огневой мощью, об этом говорит рост популярности использования мотоциклов для штурмовых операций. С другой, растет и огневая мощь, используемая Россией в зоне СВО, и наиболее ярким ее примером является боевое использование баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как заявляется, разрушительная сила ее кинетических (не оснащенных взрывчаткой) боеголовок из-за гиперзвуковой скорости сравнима с силой ядерного оружия.

Успехи ВС РФ в 2024 году создали задел для окончательного освобождения новых территорий России от украинской оккупации. Дальнейшие усилия российских войск будут направлены на разгром противника на текущих наступательных направлениях: Красноармейск, Часов Яр, Дзержинск, Великая Новоселка, Приосколье с выходом на Константиновку и и Славянско-Краматорскую агломерацию.

На южном направлении назревает коллапс обороны противника от Гуляйполя до Запорожья. Есть признаки ослабления противника по берегам реки Днепр. Освобождение оккупированной части Курской области очевидно приведет к изменению конфигурации линии боевого соприкосновения под Харьковом и в Сумской области.

Все эти военные изменения и должны выполнить неизменную задачу по демилитаризацию Украины в ее текущем виде и состоянии.