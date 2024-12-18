Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР
Рогов: Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР
Российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, бои продолжаются на оставшихся 10% территории, которые удерживаются украинскими силами, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что ВСУ сосредоточились в промзоне на западе и северо-западе города. При этом российские войска уже окружили Курахово с нескольких сторон, выбив противника из восточной, южной и центральной части города.
Отмечается, что основные боевые действия теперь сосредоточены в северо-западном районе.
Курахово имеет важное оперативное значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахова в ДНР. Сообщалось, что несколько сотен украинских солдат были заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте.
Позднее российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахова, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.