Рогов: Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, бои продолжаются на оставшихся 10% территории, которые удерживаются украинскими силами, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что ВСУ сосредоточились в промзоне на западе и северо-западе города. При этом российские войска уже окружили Курахово с нескольких сторон, выбив противника из восточной, южной и центральной части города.

Отмечается, что основные боевые действия теперь сосредоточены в северо-западном районе.

Курахово имеет важное оперативное значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахова в ДНР. Сообщалось, что несколько сотен украинских солдат были заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте.

Позднее российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахова, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.