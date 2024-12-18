У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Российские войска зачистили «южнокураховский котел»
Рогов сообщил о зачистке российскими войсками «котла» под Курахово
Российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что российские войска завершили операцию по зачистке «южнокураховского котла» от украинских боевиков передает РИА «Новости».
По его словам, одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы в ходе операции.
Ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР.
До этого сообщалось, что сотни украинских солдат были заблокированы в Курахово.
Минобороны сообщило, что в результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.