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Рогов заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово
Рогов заявил о безвыходности окруженной в «кураховском котле» группировки ВСУ
Группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР, и, как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, их единственный шанс на спасение – сдача в плен.
Как сообщает РИА «Новости», Рогов заявил о сложной ситуации, в которой оказалась группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «кураховском котле». По его словам, единственным способом для украинских военных сохранить жизнь является сдача в плен. «Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано», – отметил Рогов.
Рогов также подчеркнул, что до момента окружения украинские военные не менее восьми раз запрашивали разрешение на отступление у своего командования, но получали отказ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни украинских солдат оказались заблокированы в Курахово, где Вооруженные силы России ранее установили триколоры в селах Успеновка и Анновка. Сообщалось также, что ВСУ попали в огненный мешок в этом регионе.