Российские войска установили флаги в Успеновке и Анновке на юге Курахова

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска установили государственные флаги в селах Успеновка и Анновка, расположенных южнее Курахова в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости. В это время продолжается операция по зачистке данных населенных пунктов от отдельных групп украинских военных.

Ранее Рогов заявил, что украинская группировка численностью до 700 человек оказалась в полном окружении в районе Успеновки, Анновки и Веселого Гая.

Кроме того, по информации Рогова, завершение зачистки ожидается и в соседнем с Успеновкой селе Веселый Гай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска сумели попасть в огненный мешок под Курахово, где оказались подразделения ВСУ, прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен благодаря действиям группы «хоккеисты», а российские силы подняли флаг над зданием горсовета в Курахово, что стало важной стратегической победой.