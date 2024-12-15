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ВС России установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под Кураховым
Российские войска установили флаги в Успеновке и Анновке на юге Курахова
Российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска установили государственные флаги в селах Успеновка и Анновка, расположенных южнее Курахова в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости. В это время продолжается операция по зачистке данных населенных пунктов от отдельных групп украинских военных.
Ранее Рогов заявил, что украинская группировка численностью до 700 человек оказалась в полном окружении в районе Успеновки, Анновки и Веселого Гая.
Кроме того, по информации Рогова, завершение зачистки ожидается и в соседнем с Успеновкой селе Веселый Гай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска сумели попасть в огненный мешок под Курахово, где оказались подразделения ВСУ, прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен благодаря действиям группы «хоккеисты», а российские силы подняли флаг над зданием горсовета в Курахово, что стало важной стратегической победой.