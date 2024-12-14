Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово

Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, подняв триколор

Tекст: Мария Иванова

Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, передает ТАСС.

По словам Владимира Рогова, над зданием был поднят российский флаг.

«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», – заявил он.

Курахово находится в западной части ДНР, и контроль над данным объектом имеет стратегическое значение. Рогов подчеркнул, что это свидетельствует о продвижении российских войск в регионе и укреплении их позиций.

Накануне районе села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров.

Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

Между тем в ВСУ сменили командующего группой «Донецк» на фоне блокировки под Курахово.