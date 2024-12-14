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Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово
Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, подняв триколор
Российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, передает ТАСС.
По словам Владимира Рогова, над зданием был поднят российский флаг.
«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», – заявил он.
Курахово находится в западной части ДНР, и контроль над данным объектом имеет стратегическое значение. Рогов подчеркнул, что это свидетельствует о продвижении российских войск в регионе и укреплении их позиций.
Накануне районе села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров.
Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.
Между тем в ВСУ сменили командующего группой «Донецк» на фоне блокировки под Курахово.