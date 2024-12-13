Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Российские силы заблокировали украинскую группировку под Курахово в ДНР
В районе села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более 4 километров.
Украинская группировка в районе села Успеновка к югу от Курахова в ДНР была заблокирована российскими военными, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, противник оказался в огневом мешке, протянувшемся от сел Веселый Гай до Успеновки.
«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», – сообщили в силовых структурах. Протяженность огневого мешка составляет более 4 километров.
Российские силы продолжают удерживать позиции, не давая противнику возможности выхода из окружения.
Накануне сообщалось, что вооруженные силы Украины оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.
В четверг в ходе боев в Курахово российские войска заняли несколько многоэтажных зданий, улучшив свои позиции, однако район городского совета остается под контролем украинских сил.
Российские войска также вошли в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово.