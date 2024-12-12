Силовые структуры сообщили о блокаде ВСУ на ТЭС в Курахово российскими войсками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка вооруженных сил Украины, находящаяся на территории теплоэлектростанции в Курахово, фактически оказалась в блокаде, передают ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Украинские военнослужащие решили укрыться на объектах этой электростанции, где оборудовали огневые позиции, используя оставленную советским режимом инфраструктуру. Однако, как отмечают источники, прошлые уроки не были учтены, что привело к блокаде.

По информации, полученной от силовиков, украинские военнослужащие предпринимают попытки покинуть территорию станции, однако пока безуспешно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли несколько высоток в Курахово, вошли в село Шевченко западнее Курахово и уничтожили группировку ВСУ в районе Курахово.