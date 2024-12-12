Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС
Силовые структуры сообщили о блокаде ВСУ на ТЭС в Курахово российскими войсками
Вооруженные силы Украины оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции и теперь безуспешно пытаются покинуть станцию.
Группировка вооруженных сил Украины, находящаяся на территории теплоэлектростанции в Курахово, фактически оказалась в блокаде, передают ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Украинские военнослужащие решили укрыться на объектах этой электростанции, где оборудовали огневые позиции, используя оставленную советским режимом инфраструктуру. Однако, как отмечают источники, прошлые уроки не были учтены, что привело к блокаде.
По информации, полученной от силовиков, украинские военнослужащие предпринимают попытки покинуть территорию станции, однако пока безуспешно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли несколько высоток в Курахово, вошли в село Шевченко западнее Курахово и уничтожили группировку ВСУ в районе Курахово.