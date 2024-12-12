Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово
Рогов сообщил о боях в селе Шевченко и западных окраинах Курахово в ДНР
Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово, продолжаются ожесточенные бои в самом городе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По данным Рогова, российские войска вошли в село Шевченко, расположенное западнее Курахово в ДНР, что усиливает обхват Курахова и создает угрозу полного окружения украинской группировки, остающейся в городе,передает РИА «Новости».
Он также заявил, что инициатива в боевых действиях находится в руках российской армии.
«Враг постепенно откатывается в промзону, где оборудовал укрепрайоны», – отметил Рогов.
В самом Курахово, по словам Рогова, продолжаются ожесточенные бои, и российская армия продолжает активные действия по укреплению своих позиций.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. До этого Рогов сообщил, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ.
Также Рогов сообщил, что российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.