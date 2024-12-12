Рогов сообщил о боях в селе Шевченко и западных окраинах Курахово в ДНР

Tекст: Вера Басилая

По данным Рогова, российские войска вошли в село Шевченко, расположенное западнее Курахово в ДНР, что усиливает обхват Курахова и создает угрозу полного окружения украинской группировки, остающейся в городе,передает РИА «Новости».

Он также заявил, что инициатива в боевых действиях находится в руках российской армии.

«Враг постепенно откатывается в промзону, где оборудовал укрепрайоны», – отметил Рогов.

В самом Курахово, по словам Рогова, продолжаются ожесточенные бои, и российская армия продолжает активные действия по укреплению своих позиций.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. До этого Рогов сообщил, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ.

Также Рогов сообщил, что российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.

