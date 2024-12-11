Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово

Tекст: Мария Иванова

Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово, передает РИА «Новости». Этот коридор снабжения имеет стратегическое значение для украинских сил на южнодонецком фронте.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что контроль осуществляется с помощью дронов, минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и «Солнцепеков».

Рогов также сообщил, что российские войска приближаются к поселку Дачное, расположенному западнее Курахово, через который проходит этот транспортный коридор. По его словам, от передовых отрядов ВС России до трассы остается чуть более километра. Подразделения продвигаются к Дачному с двух направлений: с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.

Курахово представляет собой важный стратегический пункт в западной части ДНР. Город находится на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Его захват позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе Донецкой народной республики.

Ранее российские войска уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

Владимир Рогов сообщал, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

Также сообщалось, что российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами, что угрожает окружением украинской группировки.