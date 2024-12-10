Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Российские войска заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки южнее Курахово
Рогов сообщил о занятии российскими военными опорного пункта ВСУ у села Успеновка южнее Курахово в ДНР
Российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами, что угрожает окружением украинской группировки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Российские войска заняли стратегически важный опорный пункт у села Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Рогова.
Это осложняет снабжение украинских подразделений, удерживающих Анновку. Рогов подчеркнул, что «по сути, гарнизон в Анновке уже обречен», так как дорога для снабжения находится под огневым контролем российских войск.
По его словам, украинские подразделения контролируют Анновку и небольшую территорию вокруг нее, однако линия снабжения через Успеновку перекрыта.
Отметим, 9 декабря он сообщил, что проводится зачистка села Веселый Гай, находящегося в одном километре от Анновки, от подразделений ВСУ. 6 декабря российские силы вышли на окраины Успеновки, угрожая окружением украинской группировке численностью более 1,5 тыс. человек в Анновке и Веселом Гае.
Дополнительно Рогов сообщил, что российские войска продвинулись от Старых Терн к селу Дачное и автодороге Курахово – Запорожье. Это создает угрозу обхода Курахово, где украинские подразделения удерживают ТЭС и промзону. По состоянию на утро российские силы достигли западной части Курахово, оставляя небольшой район жилой застройки под контролем ВСУ.
Кроме того, российские войска освободили более 4 кв. км территории у села Сухие Ялы, что находится к юго-западу от Курахово. 6 декабря Рогов также сообщал, что в этом районе ведутся активные боевые действия, и было освобождено около 10 кв. км территории между Сухими Ялами и селом Константинопольское.
Во вторник стало известно, что российские войска в Курахово продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону.
Кроме того, российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города на фоне продолжающихся боев с ВСУ.
ВСУ начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий.