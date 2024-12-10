Рогов сообщил о занятии российскими военными опорного пункта ВСУ у села Успеновка южнее Курахово в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Российские войска заняли стратегически важный опорный пункт у села Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Рогова.

Это осложняет снабжение украинских подразделений, удерживающих Анновку. Рогов подчеркнул, что «по сути, гарнизон в Анновке уже обречен», так как дорога для снабжения находится под огневым контролем российских войск.

По его словам, украинские подразделения контролируют Анновку и небольшую территорию вокруг нее, однако линия снабжения через Успеновку перекрыта.

Отметим, 9 декабря он сообщил, что проводится зачистка села Веселый Гай, находящегося в одном километре от Анновки, от подразделений ВСУ. 6 декабря российские силы вышли на окраины Успеновки, угрожая окружением украинской группировке численностью более 1,5 тыс. человек в Анновке и Веселом Гае.

Дополнительно Рогов сообщил, что российские войска продвинулись от Старых Терн к селу Дачное и автодороге Курахово – Запорожье. Это создает угрозу обхода Курахово, где украинские подразделения удерживают ТЭС и промзону. По состоянию на утро российские силы достигли западной части Курахово, оставляя небольшой район жилой застройки под контролем ВСУ.

Кроме того, российские войска освободили более 4 кв. км территории у села Сухие Ялы, что находится к юго-западу от Курахово. 6 декабря Рогов также сообщал, что в этом районе ведутся активные боевые действия, и было освобождено около 10 кв. км территории между Сухими Ялами и селом Константинопольское.

Во вторник стало известно, что российские войска в Курахово продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону.

Кроме того, российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

ВСУ начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий.