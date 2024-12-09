Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом, США, Британией, Германией – и Востоком – Арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встаёт во весь рост – например, в Сирии.0 комментариев
Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России
Рогов заявил о контроле российскими войсками большинства многоэтажек в Курахове
Российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ, которые окопались в районе, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
По его словам, российские войска контролируют большую часть многоквартирных домов в западной части Курахова в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в самом Курахово продолжаются тяжелые бои, особенно интенсивные в западной части города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово, также сообщалось, что ВС России продвинулись к выезду из Курахово на 500 метров, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.