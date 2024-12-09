Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России

Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «быстро завершить войну»

Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил о желании «завершить войну как можно быстрее»

Tекст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем стремлении завершить войну на Украине как можно быстрее после встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, передает «Газета.Ru».

Встреча лидеров состоялась в Париже, и, по словам Зеленского, прошла в конструктивном ключе.

Украинский лидер охарактеризовал переговоры как «хорошие и продуктивные», подчеркнув решительный настрой Дональда Трампа.

«Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо, – отметил Зеленский в своем сообщении.

Зеленский добавил, что участники встречи договорились продолжать работать над решением конфликта. Завершил он свой пост словами: «Мир благодаря силе возможен!»

Ранее трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского не представляют интереса, поскольку его позиция постоянно меняется от а до я.