Рогов сообщил о спешной переброске ВСУ резервов на Кураховское направление в ДНР

Tекст: Мария Ивано

Украинские войска стягивают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за натиска российской армии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова. Согласно его словам, киевский режим приказал удерживать Курахово любой ценой, из-за чего силы перебрасываются в город и в поселок Великая Новоселка.

Ранее Рогов заявлял, что российские войска продолжают окружать Курахово, освобождая восточную часть города. Бои ведутся в центре и на юге. Город Курахово, находящийся в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска, имеет важное оперативное значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который удерживается ВСУ после освобождения Угледара.

Великая Новоселка, где закрепились российские войска, расположена на стыке ДНР и Запорожской области. Здесь находится крупный командный и логистический пункт украинских сил. Российские войска активно ведут боевые действия в данном направлении, что вызывает необходимость переброски украинских резервов.

Ранее российские войска окружили Курахово на западе ДНР и контролируют подступы с нескольких сторон, продолжая обхват города. Войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. Кроме того, российские военные перекрыли трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.