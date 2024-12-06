Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И, разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление
Рогов сообщил о спешной переброске ВСУ резервов на Кураховское направление в ДНР
Украинские войска в срочном порядке перебрасывают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за угрозы обвала линии фронта и продолжающегося натиска российских войск, освободивших восточную часть города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Украинские войска стягивают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за натиска российской армии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова. Согласно его словам, киевский режим приказал удерживать Курахово любой ценой, из-за чего силы перебрасываются в город и в поселок Великая Новоселка.
Ранее Рогов заявлял, что российские войска продолжают окружать Курахово, освобождая восточную часть города. Бои ведутся в центре и на юге. Город Курахово, находящийся в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска, имеет важное оперативное значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который удерживается ВСУ после освобождения Угледара.
Великая Новоселка, где закрепились российские войска, расположена на стыке ДНР и Запорожской области. Здесь находится крупный командный и логистический пункт украинских сил. Российские войска активно ведут боевые действия в данном направлении, что вызывает необходимость переброски украинских резервов.
Ранее российские войска окружили Курахово на западе ДНР и контролируют подступы с нескольких сторон, продолжая обхват города. Войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. Кроме того, российские военные перекрыли трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.