Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

Tекст: Мария Иванова

Российские войска продолжают окружение города Курахово в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также Вс России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.