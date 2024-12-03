В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.
Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.