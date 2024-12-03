Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.

Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.