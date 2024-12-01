Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

Tекст: Максим Попов

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.