Экс-полковник СБУ Стариков: Подразделения ВСУ численностью до трех бригад окружены под Курахово

Tекст: Вера Басилая

По словам Старикова, бои под Курахово являются одними из самых интенсивных, и если вовремя не выйти из окружения, ситуация может перерасти в котел, передает ТАСС.

В свою очередь, Министерство обороны России также сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово. По данным российского ведомства, Южная группировка войск нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои происходят в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное. В результате отражения двух контратак штурмовых подразделений противника, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих.

Ранее глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к трассе Запорожье – Курахово.

До этого сообщалось, что российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах.