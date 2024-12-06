Рогов: ВС России продвинулись к выезду из Курахово на 500 метров

Tекст: Алексей Дегтярев

«Из Старых Терн наши продвинулись примерно на полкилометра к югу, они все ближе к взятию контроля над трассой Запорожье – Курахово», – сказал Рогов ТАСС.

Он отметил, что в южной части самого Курахово идут активные боевые действия.

До этого Рогов заявлял, что вооруженные силы Украины спешно перебрасывают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за угрозы обрушения линии фронта и продолжающегося натиска российских войск.