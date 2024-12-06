Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Рогов: ВС России продвинулись к выезду из Курахово на 500 метров
Российские войска продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к трассе Запорожье – Курахово, это приблизило их к контролю над автодорогой, заявил глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
«Из Старых Терн наши продвинулись примерно на полкилометра к югу, они все ближе к взятию контроля над трассой Запорожье – Курахово», – сказал Рогов ТАСС.
Он отметил, что в южной части самого Курахово идут активные боевые действия.
До этого Рогов заявлял, что вооруженные силы Украины спешно перебрасывают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за угрозы обрушения линии фронта и продолжающегося натиска российских войск.