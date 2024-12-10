Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово

Рогов сообщил о продвижении российских войск до горсовета в Курахово

Tекст: Мария Иванова

Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) достигли здания городского совета в западной части города, сообщает ТАСС.

Рогов отметил, что линия фронта проходит в одном квартале от городского совета. Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступают в промзону и на территорию ТЭС.

По его словам, под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилой застройки. Украинские подразделения пытаются выйти в сторону населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахово. Также он отметил, что севернее города, в районе Сонцовки, сохраняется значительная группировка ВСУ.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахово. В городе продолжаются бои, в частности, в районе Кураховской ТЭС остаются очаги сопротивления.

Во вторник стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

Накануне украинские войска начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления.