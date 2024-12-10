Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово
Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ
Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.
Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.
По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.
Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.