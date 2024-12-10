Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.



По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.