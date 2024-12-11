Российские войска почти полностью уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска фактически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, передает ТАСС. В силовых структурах региона сообщили, что противник фактически уничтожен, остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые сейчас зачищаются.

По словам представителя силовых структур, ситуация для ВСУ на данном участке фронта остается крайне сложной уже несколько недель. Войска Украины несут серьезные потери и не могут закрепиться на позициях, что приводит к постепенному уничтожению их группировок в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города, российские войска вышли к зданию горсовета Курахово, и стало известно о массовом выводе ВСУ из города.