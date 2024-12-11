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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    11 декабря 2024, 07:40 • Новости дня

    Российские войска уничтожили группировку ВСУ в районе Курахова

    Российские войска почти полностью уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Российские войска фактически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, передает ТАСС. В силовых структурах региона сообщили, что противник фактически уничтожен, остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые сейчас зачищаются.

    По словам представителя силовых структур, ситуация для ВСУ на данном участке фронта остается крайне сложной уже несколько недель. Войска Украины несут серьезные потери и не могут закрепиться на позициях, что приводит к постепенному уничтожению их группировок в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города, российские войска вышли к зданию горсовета Курахово, и стало известно о массовом выводе ВСУ из города.

    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    10 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово

    Рогов сообщил о продвижении российских войск до горсовета в Курахово

    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) достигли здания городского совета в западной части города, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что линия фронта проходит в одном квартале от городского совета. Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступают в промзону и на территорию ТЭС.

    По его словам, под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилой застройки. Украинские подразделения пытаются выйти в сторону населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахово. Также он отметил, что севернее города, в районе Сонцовки, сохраняется значительная группировка ВСУ.

    Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахово. В городе продолжаются бои, в частности, в районе Кураховской ТЭС остаются очаги сопротивления.

    Во вторник стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

    Накануне украинские войска начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии до 1 марта 2025 года

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, которое будет управлять страной до марта 2025 года, учитывая переходный характер периода.

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, сообщает ТАСС. Это заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров, ранее подчинявшегося режиму Башара Асада, и «Правительства спасения», созданного в 2017 году группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в России).

    Аль-Башир отметил, что заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству. «Мы будем курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта 2025 года», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Оппозиция также поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии с целью усиления политической консолидации. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.

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    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    10 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

    Сальдо сообщил, что украинские формирования готовят город Херсон и правобережную часть региона к противодействию российским военным, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ перебрасывают свои силы в Курскую область, и на данный момент не в силах организовать наступление на Херсонском направлении.

    Сальдо отметил, что численность украинских военнослужащих недостаточна даже для мелких попыток переброски на левый берег Днепра. «Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что противник активно готовит правобережье к возможному приходу российских военных.

    Губернатор уверен, что Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав России. «По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация», – заявил Сальдо. Он напомнил о том, что регион имеет историческую связь с Россией, и отметил, что «справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет».

    Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать часть территории. На данный момент под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

    Отметим, что в Херсонской области за минувшую неделю резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ.

    Губернатор региона Владимир Сальдо заявлял, что освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, а точные сроки операции определить невозможно.

    Ранее в Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину.

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    10 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила Желтое и поразила технику и живую силу трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли более 575 человек и несколько единиц тяжелой техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Группировка «Север» поразила три бригады теробороны ВСУ на Харьковском направлении, украинская сторона потеряла до 70 украинских военных, несколько самоходных артиллерийских установок и гаубиц.

    В зоне ответственности группировок «Запад» и «Южная» ВСУ потеряли более 750 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские установки. Также российские войска отразили многочисленные контратаки украинских штурмовых подразделений.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. ВСУ понесли потери в виде личного состава и тяжелой техники.

    Средства противовоздушной обороны России сбили несколько снарядов РСЗО HIMARS и беспилотных аппаратов.

    Напомним, в воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике. Также ВС России заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    10 декабря 2024, 09:59 • Новости дня
    Ирландский журналист: Россия и Украина будут прочно связаны после окончания конфликта

    Ирландский журналист Боуз заявил о неизбежной связи России и Украины после завершения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    После завершения конфликта Россия и Украина останутся тесно связанными благодаря общей истории, религии и народу, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что после окончания конфликта Россия и Украина будут тесно связаны в различных аспектах. Он отметил, что обе страны сохранят общую историю, религию и народ, что сделает их взаимоотношения неразрывными, передает РИА «Новости».

    В своем посте он задался вопросом: «А где будут ЕС и НАТО?», подразумевая долговременное влияние России в регионе.

    В свою очередь, Бенджамин Сандерс из European Conservative раскритиковал решение Владимира Зеленского о вторжении в Курскую область. Он отметил, что многочисленные западные набеги на российскую территорию в прошлом всегда отражались решительно. По мнению Сандерса, это решение могло поставить под угрозу шансы Украины вернуть Донбасс и обеспечить сухопутный доступ к Крыму. Тем не менее украинские войска, по заявлению начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, потерпели неудачу в своем продвижении, и операция завершится разгромом противника. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 тыс. военных.

    New York Times охарактеризовала мобилизацию на Украине как непредсказуемую и несимметричную с фокусом на призыв более возрастных мужчин. Командиры ВСУ сообщают, что качество личного состава снизилось, а многие военные – пожилые или с проблемами здоровья.

    Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что нынешняя политика администрации Джо Байдена серьезно усложнила возможность Дональда Трампа повлиять на урегулирование конфликта на Украине.

    «Нам нужно прежде всего просто вбить себе в голову, что действия Байдена настолько сильно повлияют на исход конфликта, что не оставят Трампу никаких рычагов влияния», – заявил Дэвис.

    Он считает, что Трамп, хоть и является хорошим переговорщиком, столкнется с весьма неблагоприятными условиями для заключения сделок. По его словам, «чтобы заключить хорошую сделку, нужно иметь рычаги влияния, а просто наводнить Украину еще кучей бомб и боеприпасов – это не даст вам никаких рычагов». 

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона якобы желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта.

    Глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    10 декабря 2024, 11:06 • Новости дня
    Пресечена попытка атаки дронов ВСУ на аэродром в Саратовской области

    Бусаргин: Предотвращена попытка атаки беспилотников на военный аэродром в Саратовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Саратовской области предотвращена попытка атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    В Саратовской области была пресечена попытка атаки беспилотников вооруженных сил Украины на военный аэродром, следует из сообщения в Telegram-канале Бусаргина.

    Губернатор региона заявил, что БПЛА были ликвидированы непосредственно при попытке нападения. Он подчеркнул, что на данный момент разрушений и пострадавших нет.

    На месте происшествия работают экстренные службы, обеспечивая безопасность и контроль ситуации. Бусаргин выразил уверенность в оперативности действия служб и подчеркнул важность их работы в подобных ситуациях.

    Российские силы ПВО в ночь на девятое декабря предотвратили атаку украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сбив 13 дронов.

    Минобороны сообщало, что шесть БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области в ночь на 8 декабря.

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    11 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    Сальдо сообщил об уничтожении ракет ATACMS над Херсонской областью

    Tекст: Максим Попов

    Система ПВО успешно сбивает ракеты ATACMS, выпущенные в направлении Крыма, над территорией Херсонской области, несмотря на их потенциальную опасность.

    Российская система ПВО успешно противодействует ракетам ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, сообщил в интервью РИА «Новости» губернатор  Херсонской области Владимир Сальдо, подчеркнул, что ракеты в большинстве случаев сбиваются над территорией его региона.

    «Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области», – сказал он.

    Сальдо также отметил, что эффективность российской системы ПВО растет, и большинство ракет и даже мощные беспилотные летательные аппараты уничтожаются системами ПВО и РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря Сальдо сообщил, что украинская пропаганда скрывает реальную ситуацию в Херсоне, который, по его словам, превратился в мертвый город с пустыми улицами. До этого губернатор заявил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

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    10 декабря 2024, 08:29 • Новости дня
    Российская армия в три раза нарастила число ударов по ВСУ в Петровском

    Российские военные утроили интенсивность артударов по ВСУ в районе Петровского в ЛНР

    Tекст: Мария Иванова

    Российские вооруженные силы усилили интенсивность ударов по украинским подразделениям в Петровском (ЛНР) в три раза, чтобы предотвратить полноценное снабжение украинских сил, сосредоточенных в этом районе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские силы в три раза увеличили интенсивность ударов по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петровского (Грековка) в Луганской народной республике, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после оперативной паузы российские подразделения возобновили активные действия в районах Макеевки и Невского. Он отметил: «В три раза увеличились огневые налеты по Петровскому, где отмечена концентрация вооружения и военной техники, а также личного состава вооруженных формирований Украины».

    Цели этих действий, как указал Марочко, включают недопущение полноценного обеспечения украинских сил боеприпасами и техникой. Россия продолжает превентивные удары по тыловым районам, чтобы ослабить позиции противника. Увеличение числа ударов направлено на уменьшение боеспособности украинских подразделений в регионе.

    Ранее Андрей Марочко сообщал, что для полного контроля над территорией Луганской народной республики российским военным необходимо выбить украинские силы из пяти населенных пунктов: Надии, Новоегоровки, Петровского в Сватовском округе, Новолюбовки в Кременском округе и Белогоровки в Лисичанском округе.

    Во вторник он отметил что Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах Лозовой и Зеленого Гая благодаря ослаблению противника.

    Кроме того российские силы заняли позиции ВСУ в южной части Волчанска Харьковской области, при этом активность штурмовиков наблюдалась в районах Старицы и Тихого.

    На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, увеличившихся более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.

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    10 декабря 2024, 10:37 • Новости дня
    Нарышкин: Россия близка к выполнению целей СВО на Украине

    Нарышкин: Россия близка к выполнению целей СВО, ВСУ на грани развала

    Tекст: Вера Басилая

    Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы (ВСУ) теряют боеспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Сергей Нарышкин заявил в интервью журналу «Разведчик», что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, передает ТАСС.

    Нарышкин подчеркнул, что ситуация на фронте не в пользу Киева, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность. Кроме того, он отметил, что авторитет Вашингтона в мире снижается, и даже близкие союзники США все реже учитывают мнение Белого дома.

    По словам Нарышкина, многие партнеры США из стран Азии, Африки и Латинской Америки в частных контактах с Россией просят продолжать военные действия на Украине, не останавливаясь на полпути.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция против киевского режима продолжается в виде затяжного конфликта с НАТО и может длиться дольше, чем планировалось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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