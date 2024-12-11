Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Зеленский назвал самые горячие направления для ВСУ
Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных.
Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.
«Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.
7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.
Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.