Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.



«Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.

7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.