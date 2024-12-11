Расчет гаубицы Д-30 уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ

Tекст: Максим Попов

Как отметили в военном ведомстве, расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы действовали на основе точных координат, полученных от разведчиков соединения.

По словам представителей командования, опорный пункт был тщательно замаскирован в лесополосе. Для его уничтожения расчет гаубицы применил точные выстрелы, наводя орудие с постоянной корректировкой огня с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такой подход позволил минимизировать количество выстрелов, необходимых для достижения цели.



Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что северная часть Курахово в ДНР практически находится под контролем российских военных. Кроме того, Пушилин отметил продвижение российских войск на нескольких направлениях, включая красноармейское, часовярское, краснолиманское, а также в Дзержинске. Пушилин подчеркнул, что серьезные бои происходят в районе Нового Комара.

