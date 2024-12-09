Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.16 комментариев
Пушилин рассказал о ситуации в Курахово
Пушилин оценил шансы украинских солдат выжить в Курахово
Северная часть Курахово в ДНР практически находится под контролем российских военных, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Мы видим, что со стороны Старых Терн – со стороны, скажем, северной части Курахово или северной части водохранилища – ситуация нашими подразделениями практически контролируемая», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин на видеозаписи в Telegram отметил, что шансы украинских солдат хотя бы просто выжить в этом районе становятся все меньше, но подчеркнул, что пока преждевременно говорить об освобождении всего города.
Он добавил, что взятие Курахово позволит прекратить атаки ВСУ на Петровский район Донецка, которые ведутся с использованием артиллерии и беспилотников.
Глава ДНР также сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях, включая Красноармейское, Часовярское, Краснолиманское, а также в Дзержинске. Он подчеркнул, что серьезные бои происходят в районе Нового Комара.
В Часовом Яре основные боевые действия развернулись в районе огнеупорного комбината, который украинские силы серьезно укрепили. В Дзержинске российские войска продвигаются в районе террикона и центральной части города, однако украинская армия все еще может перебрасывать туда резервы для удержания позиций, сказал Пушилин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово.
В свою очередь, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово.