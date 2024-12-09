Пушилин рассказал о ситуации в Курахово

Пушилин оценил шансы украинских солдат выжить в Курахово

Tекст: Антон Антонов

«Мы видим, что со стороны Старых Терн – со стороны, скажем, северной части Курахово или северной части водохранилища – ситуация нашими подразделениями практически контролируемая», – приводит слова Пушилина ТАСС.

Пушилин на видеозаписи в Telegram отметил, что шансы украинских солдат хотя бы просто выжить в этом районе становятся все меньше, но подчеркнул, что пока преждевременно говорить об освобождении всего города.

Он добавил, что взятие Курахово позволит прекратить атаки ВСУ на Петровский район Донецка, которые ведутся с использованием артиллерии и беспилотников.

Глава ДНР также сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях, включая Красноармейское, Часовярское, Краснолиманское, а также в Дзержинске. Он подчеркнул, что серьезные бои происходят в районе Нового Комара.

В Часовом Яре основные боевые действия развернулись в районе огнеупорного комбината, который украинские силы серьезно укрепили. В Дзержинске российские войска продвигаются в районе террикона и центральной части города, однако украинская армия все еще может перебрасывать туда резервы для удержания позиций, сказал Пушилин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово.

В свою очередь, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово.