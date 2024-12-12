Российские войска заняли несколько высоток в боях за Курахово в ДНР

Рогов: Российские войска улучшили позиции в Курахово, заняв многоэтажные здания

Tекст: Мария Иванова

Российские войска улучшили свои позиции в городе Курахово Донецкой народной республики, заняв несколько многоэтажных зданий, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов. Он отметил, что в ходе боев российские силы продвинулись вперед, однако городская администрация пока остается под контролем ВСУ.

Рогов уточнил, что бои продолжаются в районе городского совета Курахово. По его словам, украинские подразделения отошли частично в промзону, что позволяет российским войскам продвигаться по переднему краю. Однако, несмотря на продвижение, городская администрация пока не захвачена российскими силами.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись до здания городского совета в западной части Курахово.

Ранее российские войска вошли в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово, где продолжаются ожесточенные бои.

Накануне Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.

Российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.