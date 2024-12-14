Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»

Tекст: Мария Иванова

Прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен группой подрывников ВС России, сообщает РИА «Новости».

Командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Узбек» рассказал, что этот отряд военнослужащие называют «хоккеистами» из-за формы используемых ими противотанковых мин ТМ-62, схожих с хоккейными шайбами.

«Впереди всех идет у нас подрывная группа, называем мы их ласково «хоккеисты». Почему «хоккеисты»? Потому, что ТМ-62 похожа на шайбу. Чтобы завуализировать подслушку, просто говорили: группа «хоккеистов», – объяснил «Узбек». Он добавил, что «хоккеисты» идут впереди штурмовой группы, прокладывая основные проходы через массивные бетонные плиты элеватора.

Командир отметил, что благодаря использованию мин ТМ-62 удалось дестабилизировать противника и вызвать у него шок. После подрыва мины в здание заходила штурмовая группа для зачистки восточной части элеватора, где противник оказывал сильное сопротивление. В условиях непосредственного контакта с противником мины использовались для ликвидации врага, так как применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» было невозможно.

«В дальнейшем они («хоккеисты») в штурмах не принимают участие, они основную часть своей работы, такой специфической, самой сложной, выполнили», – заключил командир.

Напомним, в субботу российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг.

Ранее врайоне села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров. Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.