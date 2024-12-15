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ВСУ попали в огненный мешок под Курахово
Группировка ВоСУ численностью около 700 человек попала в окружение южнее Курахово в ДНР, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение города, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир РОгов. .
Рогов сказал, что группа украинских военных, насчитывающая около 700 человек, включая отряд спецназа, оказалась в полном окружении в районе сел Успеновка, Он отметил, что организованное сопротивление отсутствует, и боевики пытаются покинуть «котел» разрозненными группами через поля и русло реки, передает РИА «Новости»
Рогов сообщил, что основные силы ВСУ пытаются контратаковать российские позиции западнее Успеновки, чтобы пробить коридор и вывести окруженную группировку. По его словам, украинские военные не менее восьми раз запрашивали разрешение на отступление и эвакуацию, однако были пойманы в «огневой мешок.
Ранее стало известно, что рссийские войска заняли здание городского совета в Курахово, подняв триколор