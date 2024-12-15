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Сотни украинских солдат блокированы в Курахово
Несколько сотен украинских солдат оказались заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте, где продолжаются боевые действия, сообщили в силовых структурах.
Источник уточнил, что только на территории ТЭС находятся минимум две сотни солдат. Также очаги противостояния зафиксированы в городской черте, передает РИА «Новости».
Силовики отметили, что группировка украинских военных медленно, но уверенно подвергается уничтожению. Им не предоставляют возможность покинуть город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска накануне заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки, расположенной южнее Курахово, артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области, а также ВС России подавили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.