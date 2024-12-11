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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    7 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    11 декабря 2024, 05:13 • Новости дня

    Артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области

    Артиллерия 58-й армии уничтожила замаскированный блиндаж ВСУ в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

    Как отметил командир артдивизиона с позывным Проспект, артиллерийский расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков и точным попаданием «разобрал» замаскированное укрепление противника, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские артиллеристы ежедневно работают по позициям ВСУ, затрачивая всего несколько минут на открытие огня после получения координат.

    «Задача дивизиона – это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно», – сказал он.

    Офицер добавил, что работа на запорожском направлении ведется ежедневно.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции. До этого был уничтожен опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека».

    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    10 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово

    ВСУ начали массово выводить остатки группировки из Курахово из-за усиления боев

    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки массово вывести остатки своих подразделений из Курахово, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Источник ТАСС сообщил, что ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, но в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли. По данным силовых структур, действия ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.

    Несмотря на активные попытки вывода войск, в Курахово продолжаются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

    Ранее российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово.

    Также сообщалось об оперативном окружении ВСУ под Курахово.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Сын Трампа и Маск посмеялись над мемом с Зеленским из фильма «Один дома 2»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

    На картинке в X (бывший Twitter) запечатлен стоп-кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), где главный герой Кевин (Макколей Калкин) встретил Дональда Трампа в отеле. Ниже приведено фото со встречи Зеленского с Трампом.

    Зеленскому добавили такую же шапку, какая была на стоп-кадре у героя Калкина.

    Сам Трамп-младший и миллиардер Илон Маск отреагировали на мем смеющимися эмодзи.

    Ранее Маск в социальных сетях высмеивал высказывание Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

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    10 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России

    Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: Спецслужбы Украины переоценили возможности армии и недооценили Россию

    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские спецслужбы и аналитики ошиблись в оценке военного потенциала России и способности российской промышленности производить вооружения и дроны, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала «НТА».

    Он отметил, что на Украине существовали иллюзии о том, что наступательный потенциал российской армии будет исчерпан к началу октября. «Не произошло так», – посетовал Селезнев, передает РИА «Новости».

    По его словам, на Украине ошибались и в оценке способности России производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Селезнев отметил, что некоторые военные эксперты считали, что Россия никогда не сможет производить тысячу дронов в месяц. Однако, по его словам, оказалось, что Россия способна производить и две тысячи, и даже больше двух тысяч дронов.

    Полковник также выразил мнение, что на Украине переоценили возможности личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты подвергаются серьезному психо-эмоциональному давлению, что, по его мнению, ставит под сомнение их способность продолжать боевые действия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных, а 370 тыс. получили ранения, из которых половина возвращается в строй.

    Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты цели, поставленные Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Житель Раздольного в ДНР использовал российских пленных как рабов

    Беженец рассказал, что житель Раздольного в ДНР держал российских пленных для работы на ферме

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Раздольного в ДНР Александр Филахтов эксплуатировал российских военнопленных, сдавая их в аренду для работы на ферме, рассказал эвакуированный беженец.

    В Раздольном, расположенном в ДНР, местный житель Александр Филахтов использовал российских военнопленных в качестве рабов. Эту информацию сообщил эвакуированный из поселка беженец. По его словам, в подвале у Филахтова находились шестеро пленных, которых затем сдавали в аренду для сельскохозяйственных работ на ферме, передает РИА «Новости».

    Беженец добавил, что Филахтов сотрудничал с вооруженными силами Украины, которые снабжали его пленными. После того как российские войска взяли Раздольное под контроль, семья Филахтова бежала в Днепропетровск.

    Эвакуированный житель также рассказал, что при отступлении ВСУ оставляют за собой «голую землю». «Сначала целенаправленно били по огородам, потом по сараям, а затем уже по домам. Даже уже сгоревшие дома обстреливают, чтобы выровнять с землей», – сообщил беженец.

    Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул важность доклада ООН о пытках российских военнопленных на Украине и призвал международное сообщество обратить внимание на эти преступления.

    В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались жестоким издевательствам.

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    10 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово

    Рогов сообщил о продвижении российских войск до горсовета в Курахово

    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) достигли здания городского совета в западной части города, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что линия фронта проходит в одном квартале от городского совета. Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступают в промзону и на территорию ТЭС.

    По его словам, под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилой застройки. Украинские подразделения пытаются выйти в сторону населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахово. Также он отметил, что севернее города, в районе Сонцовки, сохраняется значительная группировка ВСУ.

    Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахово. В городе продолжаются бои, в частности, в районе Кураховской ТЭС остаются очаги сопротивления.

    Во вторник стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

    Накануне украинские войска начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления.

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    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Зеленский настойчиво попросил Трампа о вступлении Украины в НАТО

    Bloomberg: Зеленский в Париже предложил Трампу пригласить Украину в НАТО для окончания конфликта

    Зеленский настойчиво попросил Трампа о вступлении Украины в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в Париже предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, подчеркнув, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта.

    Зеленский во время переговоров настаивал на предоставлении гарантий безопасности. По его мнению, вступление в переговоры о прекращении огня возможно только с позиции силы, и членство в НАТО может стать ключевым фактором в этом процессе, сообщает Bloomberg.

    Кроме того, Зеленский обсудил с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность присутствия западных военных на территории Украины, передает Ura.ru.

    Окончание конфликта, считает Зеленский, будет значительно ускорено за счет включения Украины в Североатлантический альянс.

    Ранее сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с Трампом это обсуждать «нет смысла».

    Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    10 декабря 2024, 14:53 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области

    Подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По обнаруженной украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области нанесен минометный удар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар наносился в районе опустевшего села Макеевка, недалеко от границы, там российские разведчики засекли скопление живой силы противника и ударили по ним из миномета, сообщил Лебедев РИА «Новости».

    Еще один удар был нанесен по украинским позициям в Запорожской области. В селе Новоданиловка был открыт огонь из РСЗО по местному лесу, где украинская артиллерия пряталась в подвалах бывшей школы.

    После атаки раздались многочисленные взрывы, их слышали в селе Белогорье, где ВСУ разместили ствольную артиллерию.

    Ранее в декабре Лебедев сообщал, что на аэродроме в Борисполе в Киевской области произошел мощный взрыв с детонацией после удара.

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    10 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии до 1 марта 2025 года

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, которое будет управлять страной до марта 2025 года, учитывая переходный характер периода.

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, сообщает ТАСС. Это заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров, ранее подчинявшегося режиму Башара Асада, и «Правительства спасения», созданного в 2017 году группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в России).

    Аль-Башир отметил, что заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству. «Мы будем курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта 2025 года», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Оппозиция также поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии с целью усиления политической консолидации. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    10 декабря 2024, 22:27 • Новости дня
    На Украине заявили о старте президентской кампании Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев, заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

    Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинское руководство уже начало подготовку к выборам, сообщает РИА «Новости». По его мнению, выступление Владимира Зеленского в Верховной раде и презентация «плана стойкости» – это новые предвыборные обещания. Их цель – заставить избирателей забыть о невыполненных обещаниях 2019 года. Рева считает, что таким образом фактически стартовала президентская кампания.

    Политик отметил, что Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к выборам. В регионах созданы штабы, где люди начали получать зарплату. Также начал работать Государственный реестр избирателей, который сверяет данные о местонахождении граждан и раздачу по тысяче гривен. Кроме того, создано министерство единства украинцев.

    Рева также отметил, что Зеленский очень опасается лидерства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в соцопросах касательно будущих выборов президента Украины. Его надежды на информационную изоляцию генерала в Великобритании не оправдались, сказал экс-министр.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    10 декабря 2024, 07:27 • Новости дня
    ВС России заняли выгодные позиции под Купянском

    Марочко сообщил об улучшении тактического положения ВС России под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ослабление некоторых участков противника позволило российским силам занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай, передает РИА «Новости».

    Марочко заявил, что украинскому командованию пришлось выделять дополнительные резервы на Купянское направление, чтобы стабилизировать ситуацию. Эти резервы изначально предполагались для восполнения потерь на других участках.

    Эксперт отметил, что в последние сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике.

    Ранее российские военнослужащие нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Купянске, уничтожив до десяти иностранных наемников, а также ликвидировали пункт управления и склад вооружения.

    До этого российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск.

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    10 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

    Сальдо сообщил, что украинские формирования готовят город Херсон и правобережную часть региона к противодействию российским военным, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ перебрасывают свои силы в Курскую область, и на данный момент не в силах организовать наступление на Херсонском направлении.

    Сальдо отметил, что численность украинских военнослужащих недостаточна даже для мелких попыток переброски на левый берег Днепра. «Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что противник активно готовит правобережье к возможному приходу российских военных.

    Губернатор уверен, что Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав России. «По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация», – заявил Сальдо. Он напомнил о том, что регион имеет историческую связь с Россией, и отметил, что «справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет».

    Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать часть территории. На данный момент под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

    Отметим, что в Херсонской области за минувшую неделю резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ.

    Губернатор региона Владимир Сальдо заявлял, что освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, а точные сроки операции определить невозможно.

    Ранее в Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину.

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