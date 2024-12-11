Артиллерия 58-й армии уничтожила замаскированный блиндаж ВСУ в Запорожье

Tекст: Максим Попов

Как отметил командир артдивизиона с позывным Проспект, артиллерийский расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков и точным попаданием «разобрал» замаскированное укрепление противника, передает РИА «Новости».

По его словам, российские артиллеристы ежедневно работают по позициям ВСУ, затрачивая всего несколько минут на открытие огня после получения координат.

«Задача дивизиона – это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно», – сказал он.

Офицер добавил, что работа на запорожском направлении ведется ежедневно.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции. До этого был уничтожен опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека».