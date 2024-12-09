Рогов: Российские войска улучшили позиции в районе Малой Токмачки и Белогорья

Tекст: Мария Иванова

Российские войска продвинулись в районе села Малая Токмачка на запорожской линии фронта, улучшив свои позиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова. По его словам, российские силы продвинулись также в районе села Белогорье, которое расположено юго-восточнее Малой Токмачки.

Малая Токмачка является пригородом Орехова – города, где расположен крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины. Рогов отметил, что инициатива на этом участке фронта принадлежит российским войскам.

Российская армия активно использует фронтовую авиацию и реактивные системы залпового огня для усиления своего наступления в этом районе.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российская группировка войск «Днепр» нанесла значительный урон украинским силам. Потери противника в районе Малой Токмачки и Антоновки составили до 60 военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой.

В понедельник Рогов также сообщал, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ, которые окопались в районе.