Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.