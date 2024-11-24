  • Новость часаВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
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    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    31 комментарий
    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

    23 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

    Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

    Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

    Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

    Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

    Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    24 ноября 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

    Крупная группировка ВСУ под Купянском оказалась в огневом мешке

    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, блокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково.

    Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины оказалась в огневом мешке, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов находятся в окружении огнем. Среди них упоминаются населенные пункты, расположенные в промежутке от Купянска до Сеньково.

    Силовые структуры подчеркивают, что это весьма крупная группировка, что усложняет ситуацию для ВСУ в этом районе. Операция по удержанию территории продолжается, и украинские военные испытывают значительные трудности в связи с блокированием важных маршрутов снабжения и маневра.

    Подобные ситуации на линии фронта подчеркивают напряженность боевых действий в регионе. Ожидается, что развитие событий в этом районе будет иметь значительное влияние на общую стратегическую обстановку на восточном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском, где гуманитарная ситуация приблизилась к критической из-за активных боевых действий, а группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя сеть контрабанды, связанной с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть контрабанды, указывающую на растущие связи Москвы с мятежной группировкой хуситов. Йеменские рекруты, прибывшие в Россию, рассказали Financial Times, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Однако по прибытии с помощью компании, связанной с хуситами, они были насильственно введены в состав российской армии и отправлены на фронт.

    Появление йеменских наемников на Украине подчеркивает, как конфликт втягивает солдат из-за рубежа на фоне растущих потерь. В числе рекрутов наемники из Непала и Индии и около 12 тыс. северокорейских солдат, утверждает FT. По оценкам издания, эти действия также свидетельствуют о сближении России с Ираном и союзными ему радикальными группировками на Ближнем Востоке.

    Американские дипломаты утверждают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Абдулла, один из йеменских рекрутов, рассказал FT, как его группа была насильно доставлена в Россию, где их заставили подписать контракты. Он описал, как при отказе подписать контракт на русском языке, над ними якобы стреляли из пистолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство. Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий.

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    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    24 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией

    Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта

    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.

    Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.

    Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».

    Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

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    24 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Взрыв произошел в пригороде Сум у базы ВСУ

    В пригороде Сум прогремел взрыв возле базы с украинскими военными формированиями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Сум, со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, ночью раздался взрыв, после которого к месту происшествия устремились машины скорой помощи.

    В пригороде Сум произошел взрыв, передает РИА «Новости». Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, сообщил, что взрыв произошел в два часа ночи со стороны северо-востока, где расположены базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург». Это место было выбрано для размещения украинских военных.

    По словам Лебедева, на этих базах находилось около пятисот военнослужащих. После взрыва в этом направлении отправились машины скорой помощи.

    Кроме того, Лебедев сообщил об ударах в Роменском районе Сумской области. В этом районе находится территория бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы. Ротация военных в этом районе, по словам Лебедева, была сорвана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 ноября прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, а 20 ноября украинский оборонный завод «Импульс» в Сумской области подвергся удару, вызвавшему вторичную детонацию.

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    24 ноября 2024, 06:21 • Новости дня
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

    Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники, сообщил военнопленный Александр Залесский.

    Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

    Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

    До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.

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    23 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Минобороны: Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.

    На опубликованном Telegram-канале Минобороны видео видно, как самолеты Су-25 выходят на боевой курс, а затем запускают ракеты по наземным целям.

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были направлены на военные объекты и технику противника, находящиеся в непосредственной близости от границы.

    Ранее вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, а штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск, запуская ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели в этих районах.

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    24 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

    Средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА в течение ночи

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    Как сообщило Минобороны, над Курской областью было уничтожено 27 дронов, в Липецкой - четыре, в Белгородской - два. Еще один беспилотник был сбит в Орловской области, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

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    24 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

    Минобороны: ВС России отбили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

    ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска на Харьковском направлении успешно отбили контратаку двух украинских бригад, что привело к потерям со стороны ВСУ в количестве до 50 военнослужащих и значительной техники, сообщили в Минобороны РФ.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 5-му пограничному отряду в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск. В результате контратаки украинская сторона потеряла до 50 военных, две бронированные машины, 26 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по формированиям 60-й, 63-й и других бригад ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ потеряли свыше 440 военных, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских орудий. Был уничтожен склад боеприпасов, говорится в сообщении.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ, что привело к потерям до 500 военнослужащих и уничтожению складов боеприпасов, уточнили в Минобороны.

    На других участках российские войска продолжили наступление, отражая многочисленные контратаки украинских подразделений. В результате боев ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, включая американские и британские артиллерийские установки.

    Средства ПВО России сбили 44 беспилотных аппарата самолетного типа, что подчеркивает эффективность противовоздушной обороны в ходе продолжающейся специальной военной операции, добавили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

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    23 ноября 2024, 15:17 • Новости дня
    Ульянов предупредил о последствиях помощи Франции и Британии ракетами Украине

    Ульянов предупредил Францию и Британию об ответственности за помощь Украине ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия понесут ответственность за оказание Украине помощи в ракетных ударах по России, Москва ответит на эти действия, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    «Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», – приводит ТАСС слова Ульянова.

    Он отметил, что Москва не оставит без ответа ракетные атаки на Россию, а также заявил, об опасном решении Белого дома по ударам вглубь России.

    Постпред России также выразил недовольство действиями США, указав на их потенциальную угрозу международной безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

    Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут.

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.



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    23 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский указал на задержки западной помощи ВСУ

    Зеленский заявил о дефиците ВСУ на востоке Украины из-за медленных поставок военной помощи

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал задержки в поставках западной помощи одной из причин неукомплектованности украинских подразделений на востоке страны.

    В ходе третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine президент Украины Зеленский отметил задержки в поставках помощи с Запада как одну из причин недостаточной укомплектованности подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что наиболее тяжелая ситуация складывается в Донбассе, где украинские силы испытывают дефицит личного состава. «Сложности на востоке Украины. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», – сказал он.

    Президент Украины акцентировал, что оперативные поставки западной помощи имеют решающее значение для способности украинских военных удерживать позиции на передовой. Он также выразил надежду на ускорение процессов, связанных с логистикой и доставкой необходимой поддержки.

    Ранее стало известно, что украинские власти разрабатывают новый формат контрактов с ВСУ для молодых людей, начиная с 18 лет.  Контракт позволит молодежи добровольно поступать на службу на ограниченный срок и будет включать материальное обеспечение.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Правый поворот Европы неостановим

      Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

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    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Демография – не про деньги

      Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

      Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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