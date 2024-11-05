  • Новость часаПутин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории
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    Выборы в США дали старт ползучей гражданской войне
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    Вучич назвал отличие России от Запада
    Эксперт спрогнозировал масштабное наступление в Запорожской области
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах
    Кремль отказался считать выборы в Молдавии демократическими
    Генпрокуратура решила оспорить арест имущества России в Финляндии
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    4 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине

    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине

    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Германии, подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что вскоре второй завод будет завершен и начнет работу.

    «Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершен и второй», – отметил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что второй завод станет важной частью инфраструктуры для производства вооружений на территории Украины.

    Ранее было сообщено, что первый завод Rheinmetall, открытый в текущем году, занимается выпуском и ремонтом бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx, а глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта. Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


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    5 ноября 2024, 04:21 • Новости дня
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой

    Ветеран ГРУ Винокуров рассказал о разработке Столтенберга советской разведкой под псевдонимом Стеклов

    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать, сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, бывший Генсек НАТО Столтенберг в конце 1980-х – начале 1990-х годов контактировал с представителями советской внешней разведки, но отказался сотрудничать, сообщив о своих контактах норвежским службам безопасности, передает РИА «Новости».

    Как отметил Столтенберг, в молодости он встречался с представителем советской разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его на свою сторону. Однако, по словам Винокурова, все было в точности наоборот.

    Напомним, ранее ветеран ГРУ рассказал, что основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье.

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    5 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Newsweek: В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки

    Newsweek: В ликвидированной ДРГ в Брянской области был американский наемник Навроцки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области при попытке прорыва разведывательно-диверсионной группы погиб американский наемник, ветеран морской пехоты США Кори Навроцки, который служил в рядах украинских вооруженных сил, пишет Newsweek.

    Американский наемник, ветеран морской пехоты Кори Навроцки, был убит при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область, сообщает Newsweek.

    Ранее издание Northpennnow из Пенсильвании, родного штата погибшего, первым сообщило о его гибели. В материале отмечалось, что Навроцки, житель Лансдейла, служил добровольцем в составе вооруженных сил Украины и дважды удостаивался медали «Пурпурное сердце», передает РИА «Новости».

    Согласно информации из личного дела Навроцки, бывший сержант артиллерии имел за плечами 20-летний опыт службы в морской пехоте США. Его служебный путь включал участие в миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. В 2021 году он вышел в отставку, а в сентябре 2023 года получил военный билет в Киеве, прибыв на Украину.

    Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, на своей странице в соцсетях выразила глубокую скорбь по поводу гибели сына. Она подтвердила, что он погиб на Украине. «С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине», – сказала она в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской диверсионной группы в Брянской области, а также сообщила, что эта группа состояла из кадровых военных НАТО, о чем заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

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    5 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цехам производства ракетного вооружения и объектам энергетики, которые обеспечивают украинскую армию, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также под удар попали скопления личного состава и техники противника в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны России сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 275 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 52 танка и других бронемашин. Также уничтожены 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 355 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ране Минобороны сообщало, что российские Вооруженные силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Глава комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    До этого Рогов заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных.

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    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны заявляют, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

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    5 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Президент Украины Зеленский сообщил об активности российских войск на юге после докладов военного командования.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский подчеркнул, что внимание украинских войск сосредоточено на Донецких направлениях, однако подчеркивается также значительная активность российских войск на юге. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли вплотную к пригородам Курахово, что открывает путь к Запорожью и Приднепровью.

    Между тем британский военный аналитик Александр Меркурис. считает, что украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья.

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    5 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Участник СВО получил пять лет тюрьмы в Узбекистане

    Житель Узбекистана осужден на пять лет за участие в конфликте на стороне России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Узбекистане 51-летнего жителя приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того как он заключил контракт с Минобороны России в ноябре прошлого года.

    Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области вынес приговор 51-летнему местному жителю за участие в военных действиях на стороне России на Украине. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана, которая касается наемничества, передает РИА «Новости»

    Суд установил, что в мае 2023 года осужденный поехал в Россию на заработки и впоследствии решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине. В ноябре он заключил контракт с Министерством обороны России, прошел курс военной подготовки и в феврале был направлен на Украину. Там он получил ранение, после чего в июле вернулся в Узбекистан.

    При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также его сотрудничество со следствием. Согласно закону Узбекистана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американского ветерана-морпеха осудили в России за участие в боевых действиях на Украине, а также гражданина Киргизии признали виновным за участие в специальной военной операции.

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    5 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от нацистов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Он отметил, что Российская армия продолжает развивать успех, приближаясь к южным пригородам Курахово. Этот город, который расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ с момента освобождения Угледара.

    Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад, в направлении населенных пунктов Богатырь и Великая Новоселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово, создавая угрозу оперативного окружения для местной группировки ВСУ.

    Ранее во вторник Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США заявила о возможном участии 10 тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    5 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в районе Оболони.

    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Киев-24». По информации Telegram-канала СМИ, в городе были слышны взрывы, что вызвало беспокойство среди населения.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о работе системы противовоздушной обороны в районе Оболони на севере украинской столицы.

    Ситуация в Киеве остается напряженной.

    В прошедшие выходные очередной взрыв произошел в Киеве, а также Кировоградской области Украины, позднее местные СМИ сообщали о взрывах, раздавшихся в Харькове.

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    5 ноября 2024, 09:47 • Новости дня
    Иностранных наемников заметили в рядах сотрудников ТЦК на Украине

    Иностранные наемники замечены среди сотрудников центров комплектования на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине в территориальных центрах комплектования появились иностранные наемники, лица которых скрыты, а шевроны связаны с иностранными государствами.

    Иностранные наемники были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что стало известно благодаря подпольной организации «Дозор», сообщает ТАСС.

    Представители организации заявили, что благодаря новым членам им удается узнавать все больше подробностей о деятельности ТЦК. Они подчеркнули, что «состав ТЦК усиливается иностранными наемниками», которые работают в тылу, и им «не свойственно жалеть местных жителей».

    Это заявление сопровождается видео, на котором видно, как сотрудники ТЦК насильно усаживают мужчину в машину.

    Среди сотрудников замечен военный с шевроном, на котором изображен флаг Азербайджана. Однако наемникам может быть отдан приказ о снятии всех шевронов, которые могут указывать на их принадлежность к иностранным государствам.

    Организация «Дозор» ранее информировала, что украинские граждане, подвергшиеся мобилизации, начали активно передавать информацию подпольной структуре. Это позволяет «Дозору» собирать данные о происходящем в ТЦК и, возможно, выявлять другие нарушения и злоупотребления.

    Ранее активисты подполья «Дозор» передали России данные о перемещении иностранных наемников и вооружения по Украине. До этого они сожгли автомобиль, на котором вместо госномера была прикреплена табличка с оскорблением в адрес российского президента Владимира Путина.

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    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

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    5 ноября 2024, 05:20 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Минобороны: Экипажи танков Т-80БВМ Восточной группировки предотвратили атаку ВСУ на юге Донбасса

    Tекст: Максим Попов

    Российские танкисты предотвратили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, сорвав планы противника благодаря точному огневому поражению, сообщило Минобороны.

    Как сообщили военные, экипажи танков Т-80БВМ из Приморья обнаружили скопление сил противника на Южно-Донецком направлении. После уточнения координат было решено нанести удар, передает ТАСС.

    В результате прицельного огня танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций атака противника была сорвана. Украинские силы понесли потери как в живой силе, так и в технике. По завершении операции российские танкисты оперативно покинули позиции, чтобы избежать ответного огня вражеской артиллерии.

    До этого Минобороны сообщило, что тульские десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что Россия нанесла мощные авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области.

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