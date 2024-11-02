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    2 ноября 2024, 18:00 • Общество

    Взятие Курахово откроет России путь к Запорожью и Приднепровью

    Эксперты оценили перспективы и последствия освобождения Курахово

    Взятие Курахово откроет России путь к Запорожью и Приднепровью
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли вплотную к ближайшим пригородам Курахово. По словам экспертов, ВС России намерены приложить максимум усилий для того, чтобы местная группировка противника оказалась в оперативном окружении. Почему для ВСУ так важен этот город и какие перспективы для ВС России создаст освобождение Курахово?

    Российская группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. ВС России нанесли удары по 23-й механизированной бригаде, 59-й мотопехотной бригаде, 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, 35-й бригаде морской пехоты, 101-й и 109-й бригадам теробороны в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады накануне успешно освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР. Это произошло в рамках активных действий группировки «Восток». В свою очередь Южная группировка освободила Максимильяновку в ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки – около тысячи человек, уничтожены гаубицы и станции РЭБ.

    Кроме того, ВС России продвинулись к пригородам Курахово, заняв несколько сел. Сам город пока находится под контролем ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он также указал, что севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка ВС России значительно продвинулись вперед. Это продвижение привело к обвалу линии фронта ВСУ на данном участке.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведется наступление на других участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – объяснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского: «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия».

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель – выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Но вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение: «Это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, активнее заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные варианты для дальнейшего наступления Российской армии.

    «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет «легкой прогулкой», не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    В то же время военкор Федор Громов допускает отказ ВСУ от продолжительных боев за Курахово из-за перепада высот (до 100 метров в сравнении с Горняком) и особенностей местного ландшафта. «Наши пилоты дронов-камикадзе получают серьезное преимущество по дальности полета, по устойчивости связи, – пояснил он. –

    Иными словами, Курахово превращается в тир».

    «Я думаю, что вся история с Курахово займет от двух до трех недель. Далее, я считаю, мы пойдем либо на Мирноград в Покровском районе, либо же предпримем попытку наступления в сторону Запорожской области, двигаясь параллельно выстроенной украинскими войсками линии обороны. Там на пути находится довольно большой укрепрайон Великая Новоселка, но его можно будет обойти и отрезать от снабжения. Тогда ВСУ сами уйдут оттуда», – полагает спикер.

    «У ВСУ сейчас не хватает солдат. Они не могут держать сплошную линию фронта. В том случае, если мы где-то прорываем оборону и начинаем заходить во фланг и в тыл, они стараются отходить. Также стоит учитывать, что Великая Новоселка укреплена только в одну сторону – в южную. На севере, если смотреть по картам, особых укреплений нет», – рассказал собеседник.

    «Но для ВСУ Великая Новоселка важна именно по причине снабжения группировки, которая принимала участие в контрнаступе на так называемом Времевском выступе. На этом участке украинские войска наступали, понесли ощутимые потери и сейчас держат там значительные силы для того, чтобы удержать то, что было завоевано в ходе контрнаступа», – добавил он.

    «Наше наступление имеет очень хорошие перспективы хотя бы потому, что позволяет нам не пытаться прорвать линию фронта в лоб, а обойти ее со стороны, обрубая противнику логистику. Логистика – это почти все на войне. Нет логистики – ты не удержишься. Если наши будут наступать так же удачно, как сейчас, то у ВСУ будут очень большие проблемы», – резюмировал аналитик.

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