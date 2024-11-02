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    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    12 комментариев
    2 ноября 2024, 09:09 • Новости дня

    Российские войска вошли в пригороды Курахово

    Российские войска вошли в пригороды Курахово после обвала линии фронта ВСУ

    Российские войска вошли в пригороды Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись к ближайшим пригородам Курахово, заняв несколько сел.

    Российские войска подошли к ближайшим пригородам города Курахово, который находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Российская армия оттесняет противника к западной границе Донецкой народной республики (ДНР).

    Рогов также уточнил, что на Южно-Донецком направлении, севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка, российские войска значительно продвинулись вперед. Это продвижение привело к обвалу линии фронта ВСУ на данном участке. В результате российские военные вошли в село Трудовое, а также в Ильинку и Степановку, которые расположены на северном берегу реки Волчья.

    В указанных населенных пунктах сейчас проводится зачистка и подавление последних очагов сопротивления украинских сил. Российские войска продолжают усиливать свои позиции, стремясь добиться полного контроля над западными пригородами Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды ВСУ начали отступать из Курахово под давлением российских сил. Также сообщалось, что под натиском российской армии военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен на территории ДНР.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 17:21 • Новости дня
    Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»

    Мединструктор Воронина: Некачественные средства первой помощи убивают не меньше, чем противник

    Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Остановить кровотечение при помощи жгута или турникета – не так сложно. Другое дело, когда в критический момент из-за низкого качества средство выходит из строя, сказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина, комментируя жалобы военных на «китайские турникеты».

    «Я часто слышу жалобы на кровоостанавливающие турникеты китайского производства. У них действительно не то качество. Во-первых, хорошее средство не может быть слишком дешевым. У плохих изделий рвутся ленты и стропы, ломаются воротки и пряжки», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

    «Человек, который в моменте надеется на имеющееся у него средство, не может оказать себе помощь. Мне кажется, ничего страшнее быть не может. По сути, наложить турникет не так сложно. У меня много случаев, когда ребята даже сами выходили и выползали, иногда тратя на это сутки и грамотно сохраняя себе жизнь», – указала она.

    «Но какая бы хорошая ни была подготовка, если средство выходит из строя – это ужасно. К нам неоднократно привозили ребят, которые вытекли (потеряли критическое количество крови – прим. ВЗГЛЯД) из-за некачественных и сломанных жгутов и турникетов. Такие вещи убивают не меньше, чем противник», – добавила спикер.

    «Сложно словами объяснить, каким должен быть качественный турникет. Его надо подержать в руках и понять это. Есть проверенные фирмы. В частности, мы работаем с одной из отечественных компаний, где ребята постоянно дорабатывают средства на основе обратной связи с фронта. Также есть китайский производитель, но там очень жесткий контроль качества», – заметила эксперт.

    Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.

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    1 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе

    The New York Times: Украинские войска отступают из-за серьезного дефицита личного состава

    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    @ David Young/DPA/Global Look Press

    В октябре Россия добилась значительных территориальных успехов на востоке Украины, захватив более 160 квадратных миль (более 410 кв. км) в Донбассе и взяв под контроль стратегические города. Украинские войска в Донбассе страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать, пишет американская The New York Times, отмечая решение Киева перебросить опытные подразделения в Курскую область России.

    Как пишет The New York Times, в октябре российские войска совершили крупнейшие территориальные завоевания с лета 2022 года в восточном Донбассе. За месяц им удалось занять более 410 квадратных километров территории, что позволило им взять под контроль стратегически важные города, укреплявшие украинскую оборону, такие как Угледар и Селидово.

    Эксперты отмечают, что эти успехи помогут российской армии укрепить свои рубежи перед штурмом Покровска, важного логистического узла для украинских сил в Донбассе. Особую роль в продвижении сыграло использование российских войск мощных управляемых бомб и отсутствие укреплений со стороны Украины.

    По словам Паси Паронена, эксперта из финской группы Black Bird, половина территориальных завоеваний России на Украине в этом году пришлась на последние три месяца. Он отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается. Винсент Туррет из французского Фонда стратегических исследований подчеркнул, что использование управляемых бомб позволяет России быстро продвигаться, находя слабые места в обороне.

    Украинские войска страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать под давлением. Дефицит пытались покрыть за счет мобилизации дополнительных 160 тыс. человек. Также украинские силы ослабили свои позиции в Донбассе, перекинув опытные подразделения в Курскую область России.

    Российская армия использует тактику угрозы окружения, чтобы вынудить украинские силы к отступлению, как это было в Селидове. Это дало фронту в Донбассе зубчатый вид. По словам Сергея Кузана, председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, захват Селидова позволяет России закрепиться на южных рубежах Покровска и обеспечить артиллерийское прикрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта на Украине, освобождая все новые населенные пункты. Также сообщалось, что на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Эксперты отмечают, что Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах. Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    1 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады успешно освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Освобождение Шахтерского и Новоукраинки состоялось в рамках активных действий подразделений группировки войск «Восток», которые нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили многочисленные контратаки противника. За неделю подразделения «Востока» ликвидировали до 840 украинских военнослужащих и уничтожили значительное количество боевой техники.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Глава ведомства в своей телеграмме в адрес бойцов и командования бригады отметил героизм и отвагу морпехов, которые «решительно громят врага на Донецкой земле». Министр подчеркнул, что эта победа станет символом стойкости для будущих поколений.

    Свыше тысячи военнослужащих бригады получили государственные награды за проявленный героизм, а трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

    Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Также они освободили Ясную Поляну в Донецкой народной республике. Кроме того, ранее российские войска освободили Селидово.

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    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Волкер заявил о возможном требовании Трампа к России отвести войска в 2024 году

    Трамп может потребовать отвода российских войск с линии фронта до инаугурации в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    1 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Пленный украинский офицер заявил о росте вероятности бунта в командовании ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Пленный офицер ВСУ Александр Долматов сообщил о растущей вероятности бунта среди командного состава из-за безжалостного отношения к личному составу и больших потерь.

    Вероятность бунта среди высшего командного состава Вооруженных сил Украины растет, сообщает ТАСС со ссылкой на пленного украинского офицера Александра Долматова, который являлся командиром 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады тер=обороны Украины. Он рассказал, что «с каждым днем вероятность того, что высшее командование повернет орудие против украинской власти, возрастает».

    Основные причины, по словам Долматова, заключаются в безжалостном отношении к личному составу, значительных потерях и отсутствии коммуникации между подразделениями. Он также отметил деморализацию среди солдат и увеличение числа дезертиров. Эти факторы, по мнению Долматова, подрывают боевой дух и способствуют нарастанию недовольства в рядах ВСУ.

    Долматов и его группа сослуживцев сдались в плен 18 августа недалеко от поселка Золотая Нива. Ситуация на Украине остается напряженной, и любые признаки внутреннего конфликта в ВСУ могут иметь серьезные последствия для общей ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне наступления российских войск командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    Ранее украинский пленный рассказал о «мертвых душах» и коррупции в ВСУ

    Кроме того пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, и призвал свергнуть власти через Майдан.

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    1 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российский десантник рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева 15 км

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участвующий в спецоперации на Украине младший сержант Артем Ковалев из псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии рассказал о приближении на расстояние в 15 километров к Киеву в первые дни операции.

    Ковалев сообщил, что в первые дни СВО его подразделение не дошло до Киева всего 15 километров. Его рассказ опубликован в Telegram-канале «Герои спецоперации Z», перепощенном в Telegram-канале Минобороны России.

    Военнослужащий отметил, что оказался на Украине после учений в Белоруссии в 2022 году.

    Ковалев рассказал, что 23 февраля им сообщили о входе на территорию Украины, и с самого начала СВО он находился там. Во время перемещений его подразделения местные жители приветствовали военных, угощая их сигаретами и едой. «Говорили: «Спасибо, что вы приехали». То есть нас там очень-очень долго ждали», – подчеркнул Ковалев.

    За участие в операции под Киевом младший сержант получил награду – медаль «За отвагу».

    В сентябре 2022 года боец с позывным «Ветер» заявлял, что главное отличие специальной военной операции на Украине заключается в том, что против России де-факто воюет весь мир.

    Другой боец, доброволец полка спецназа «Ахмат» с позывным «Щербак», рассказывал, как более трех месяцев удерживал позицию в условиях практически полной изоляции и постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

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    2 ноября 2024, 04:41 • Новости дня
    Морпех рассказал о деморализации и дезертирстве в рядах ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные в Курской области часто покидают позиции из-за наступления российских морпехов, отметил офицер ЧФ с позывным Клинцы.

    По его словам, на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области  украинские военные часто оставляют свои позиции. «Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы», – приводит РИА «Новости» слова морпеха.

    Офицер подчеркнул, что  отряды ВСУ оказывают сопротивление, но настроены менее решительно, чем ранее. Он отметил, что деморализация в рядах ВСУ связана с пониманием солдатами безысходности их положения и отсутствием поддержки. Это, по мнению Клинцы, приводит к частым случаям дезертирства и оставлению позиций.

    Напомним, ранее морпехи сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. До этого стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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