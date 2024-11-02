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Российские войска вошли в пригороды Курахово
Российские войска вошли в пригороды Курахово после обвала линии фронта ВСУ
Российские войска продвинулись к ближайшим пригородам Курахово, заняв несколько сел.
Российские войска подошли к ближайшим пригородам города Курахово, который находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Российская армия оттесняет противника к западной границе Донецкой народной республики (ДНР).
Рогов также уточнил, что на Южно-Донецком направлении, севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка, российские войска значительно продвинулись вперед. Это продвижение привело к обвалу линии фронта ВСУ на данном участке. В результате российские военные вошли в село Трудовое, а также в Ильинку и Степановку, которые расположены на северном берегу реки Волчья.
В указанных населенных пунктах сейчас проводится зачистка и подавление последних очагов сопротивления украинских сил. Российские войска продолжают усиливать свои позиции, стремясь добиться полного контроля над западными пригородами Курахово.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды ВСУ начали отступать из Курахово под давлением российских сил. Также сообщалось, что под натиском российской армии военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен на территории ДНР.